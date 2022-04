V pondělí se prokázalo 2257 nových případů covidu, mírně stoupla incidence

Praha - V pondělí v Česku přibylo 2257 nových případů covidu-19. Je to skoro třikrát víc než před týdnem, na kdy ale připadalo sváteční Velikonoční pondělí. V nemocnicích je 863 pacientů s pozitivním testem na koronavirus, o několik desítek víc než na konci víkendu, nicméně v mezitýdenním srovnání to znamená pokles o 132 hospitalizovaných. V těžkém stavu bylo 39 lidí. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Mírně stouplo incidenční číslo, na 100.000 obyvatel připadá v posledních sedmi dnech 141 nakažených. Ve všech krajích je tato hodnota momentálně vyšší než sto. Nejvyšší zůstává v Praze, kde činí 229. Naopak v Libereckém kraji je incidence 107, nejméně v zemi.

Zdravotníci odhalili za uplynulý den kromě nově potvrzených případů koronaviru také 438 podezření na opakovanou nákazu, to je o bezmála 300 víc než o Velikonočním pondělí. Statistici evidují dohromady už víc než 260.000 možných reinfekcí. Laboratoře zpracovaly v pondělí téměř 17.000 PCR a antigenních testů, o zhruba 10.000 víc než před týdnem, ve volných dnech se ale výrazně méně testuje.

Očkovat proti covidu se v pondělí nechalo přes 2000 lidí, zatímco poslední den velikonočních svátků jen 27. Většina z nich si přišla pro posilující dávku vakcíny. Dokončené očkování má v ČR téměř 6,87 milionu lidí, posilující dávku dostalo více než 4,14 milionu z nich.

Od začátku epidemie před víc než dvěma lety potvrdily laboratoře v Česku téměř 3,9 milionu případů covidu. S prokázanou nákazou dosud zemřelo 40.102 lidí.

Epidemie v České republice stabilně zpomaluje od začátku února. Kvůli příznivé situaci už stát zrušil prakticky všechna opatření proti šíření viru. Lidé už nemusí nosit respirátory ani v hromadné dopravě, zakrývání nosu a úst zůstává povinné jen ve zdravotnických zařízeních, lůžkových zařízeních sociální péče či v lékárnách.