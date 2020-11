V pondělí se na extraligové scéně poprvé představí všech 14 týmů

Praha - Poprvé v sezoně takřka dva měsíce od jejího startu se v hokejové extralize představí v jeden den všech čtrnáct týmů. Mezi pondělními zápasy 15. kola jsou i souboje Vítkovice - Hradec Králové a Karlovy Vary - Třinec, v nichž hostující týmy budou jako poslední z celého pelotonu hájit dosavadní neporazitelnost. Nováček České Budějovice proti Mladé Boleslavi a Litvínov v Brně budou naopak usilovat o první výhru. Vedoucí Plzeň přivítá Pardubice.

Ostravané mají dosud na kontě pouhé tři zápasy v sezoně. "Nechci znít alibisticky, ale je to, jak kdybychom šli do prvního přípravného zápasu. Po měsíci převážně tréninků na suchu se už dost vytrácejí zápasové návyky. Pokud bychom se ptali, zda je Hradec na restart pro nás dobrým soupeřem, přiznám, že si dokážu představit lepšího oponenta. Jestli ale chceme mít v sezoně ambice trápit ty největší favority, je to realita a ukáže se v prvních zápasech, jak jsme na tom," řekl asistent trenéra Darek Stránský.

Královéhradečtí bojovali o body naposledy koncem září, kdy zaznamenali pátou výhru. "Zápasy budou teď skoro obden, tím to bude náročné. Uvidí se, kdo se líp připravil a má více sil. Bude toho fakt hodně, ale těšíme se na to. Hodí nás do vody a my budeme muset plavat. Snad navážeme na výkony před pauzou a budeme sbírat body jako předtím," uvedl v rozhovoru pro klubový web útočník Lukáš Cingel.

Karlovy Vary se na západě Čech již podruhé v sezoně utkají s Třincem. Ve 2. kole prohrála Energie 2:5. Za poslední dvě utkání ale tým neztratil ani bod, i díky obratu sobotního duelu na jihu Čech. "V zápase bylo plno nepřesností, hlavně těch technických. Trénink prostě zápas nenahradí. Ale máme ho za sebou, naštěstí vítězně, a teď už to bude jenom lepší," věřil útočník Jakub Lauko.

Třinec v sobotu potřetí v sezoně vyhrál - Kometu zlomil v prodloužení. "Především jsme rádi, že jsme po té pauze do toho vstoupili výhrou. Pro nikoho to po dlouhé přestávce není jednoduché, hra není ještě vyladěná. Ale cením si vůle celého mužstva, zápasy teď půjdou v rychlém sledu a věřím, že se postupně budeme zlepšovat," řekl trenér Václav Varaďa.

Plzeň i po pauze navázala výhrou a ve všech sedmi vystoupeních bodovala. "Je perfektní, že sbíráme body, nechci se rouhat... Možná jsem někdy až moc kritický a přísný, ale zdá se mi, že ty výkony jsou různé, někdy lepší, jindy horší. Třeba před přestávkou v Brně ten výkon byl skvělý, zápasy předtím zase až tak dobré herně nebyly. Jakožto bývalému obránci mi přijde, že týmy proti nám mají spoustu šancí. Představoval bych si tu hru v obraně spolehlivější. Výborně chytá Dominik Frodl, za nímž jde spousta získaných bodů," ocenil asistent trenéra Jiří Hanzlík.

Východočeši stále čekají na tříbodovou výhru v nové sezoně, v sobotu utrpěli debakl na Spartě 1:7 a se ziskem dvou bodů z pěti zápasů jsou předposlední. Doposud přitom bodovali pouze v zápase s Plzní, kterou doma porazili 3:2 v prodloužení. Do ideální pohody je tak v Pardubicích daleko.

"Nezbývá nám nic jiného než začít u jednoduchých věcí, dělat vše poctivě a precizně. Každý hráč by měl vypnout hlavu a jít do zápasu s odhodláním. S odhodláním splnit svůj úkol, pomoci mu a udělat vše co nejlépe," řekl kapitán Dynama Jakub Nakládal na klubovém webu.

Zlínští Berani zvednou postkoronavirovou oponu v pondělí v nezvyklém čase od 15 hodin proti Spartě. "Máme za sebou pět tréninků na ledě, zvládli jsme to podle plánu, důležitá je chuť a natěšení celého týmu, že už se bude zase hrát," řekl v nahrávce pro média trenér Robert Svoboda.

Kouč vnímá nejen to, že Sparta během pauzy trénovala na ledě v Dobříši, ale i fakt, že v sobotu smetla Pardubice. "Máme respekt ke každému soupeři a vycházet budeme z toho, že nasazení musí být stoprocentní, podobně jako před přerušením v Praze," připomněl Svoboda zářijový duel. Do boje půjde s kompletním kádrem, což je další plus Beranů.

Hokejisté Sparty v sobotu deklasovali Pardubice 7:1 a připsali si čtvrtou výhru v řadě. Uspět chtějí i proti Zlínu, který doma porazili i díky dvěma přesilovkovým gólům v úvodu sezony 3:0. "Zaplaťpánbůh, že teď můžeme hrát. Dlouho jsme jen trénovali, teď chceme zápasy. Čím více jich bude, tím je to pro nás lepší," řekl trenér Miloslav Hořava.

Kometa v sobotu v Třinci dotáhla tříbrankové manko a vyválčila bod. Kouč Kamil Pokorný přiznal dvě absence kvůli pozitivnímu testu na covid, což se zřejmě týká útočníka Holíka, který nehrál. "Není se nač vymlouvat, jedeme dál," řekl Pokorný. Teď čeká Brno poslední Litvínov a před Kometou stojí výzva první tříbodové výhry v sezoně při čtvrtém pokusu.

Severočeši dál vyhlížejí první bodový zisk v sezoně. I po pauze začali porážkou doma s Plzní (1:4). "V první řadě musíme začít dávat góly, aby nám stouplo sebevědomí. Na každý gól se strašně moc nadřeme. Šance máme, ale nevyužijeme je. A nebyl to jen ten poslední zápas s Plzní. O to vítězství se také musíme poprat daleko víc, než se momentálně pereme," zdůraznil trenér Vladimír Országh.

České Budějovice přivítají Mladou Boleslav. Středočeši nehráli od konce září, Motor už má za sebou sobotní duel s Karlovými Vary (4:5). "Je super, že zase můžeme hrát hokej, ale není super, jakým způsobem prohráváme. Zase jsme prohráli o gól a zase vlastními chybami," mrzelo trenéra extraligového nováčka Václava Prospala.

Liberec a Olomouc čekají shodně takřka měsíc a půl na zápas. Bílí Tygři se představili dosud dvakrát doma a neztratili v těchto duelech ani bod.