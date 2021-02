V pondělí přibylo 8745 nakažených, znovu víc než před týdnem

Hasiči 15. února 2021 zprovoznili testovací místo na česko-polské hranici v Hrádku nad Nisou na Liberecku. Řidiči kamionů, kteří tudy míří do Německa, se zde mohou nechat otestovat na koronavirus.

Praha - Epidemie koronaviru v Česku neustupuje. Testy odhalily v pondělí dalších 8745 případů nemoci covid-19, to je skoro o tisíc víc než ve stejný den minulého týdne. Mezitýdenní nárůst počtu nakažených tak pokračuje už několik dní v řadě. Počet lidí s covidem v nemocnicích stoupl oproti předchozímu dni zhruba o dvě stovky na 5990, ve vážném stavu bylo 1130 z nich. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Od vypuknutí epidemie loni v březnu se v Česku prokazatelně nakazilo téměř 1,1 milionu lidí, z toho 18.430 zemřelo a téměř 979.000 se mezitím vyléčilo. Momentálně nakažených je 102.475.

Podle ministerstva zdravotnictví je epidemická situace v zemi dál vážná a nemocnice jsou stále na hraně svých kapacit, zvláště jednotky intenzivní péče. Podle aktuálních údajů zbývá na jednotkách JIP a ARO v celé zemi 184 lůžek pro covidové pacienty. Další volné kapacity jsou ještě na takzvaných reprofilizovaných lůžkách, tedy těch, která byla původně určena k poskytování péče jiného typu či odbornosti.

Rizikové skóre kleslo na 72 bodů, je zpátky ve čtvrtém stupni

Rizikové skóre protiepidemického systému PES k dnešnímu dni kleslo ze 77 na 72 bodů ze sta, po dvou dnech se tak vrátilo z pátého do čtvrtého stupně pohotovosti. Pokles indexu o pět bodů způsobil nižší podíl hospitalizovaných, u nichž se nákaza projevila až v nemocnici - dostal se pod 45 procent. Reprodukční číslo ukazující rychlost šíření epidemie stouplo zhruba o dvě setiny na 1,05. Mírně se zhoršily i další dva ukazatele pro výpočet protiepidemického skóre, jeho hodnotu to ale neovlivnilo. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Reprodukční číslo udávající, kolik jeden pozitivně testovaný průměrně nakazí dalších lidí, se nad hodnotou jedna drží až na jednu výjimku od začátku února. Pokud se dostane pod tuto hranici, znamená to, že epidemie zpomaluje.

V posledních dnech mírně, ale setrvale roste průměrný počet nově nakažených covidem-19 na 100.000 obyvatel za posledních 14 dní, nyní je 981. Čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory stoupl ze 746 na 750.

Index PES už není pro určování opatření proti šíření koronaviru relevantní, uvedl na konci ledna ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Pro vládu je nyní klíčové uvolnit kapacity přetížených nemocnic, zvláště na jednotkách intenzivní péče. Epidemická situace je podle ministra stále vážná.

V Česku platí od 27. prosince opatření pro nejvyšší, pátý stupeň pohotovosti PES. Od 14. ledna do 13. února se protiepidemické skóre drželo ve čtvrtém stupni, v neděli a pondělí stoupl index na 77 bodů, což odpovídalo pátému, nepřísnějšímu stupni pohotovosti. I když při loňském zavedení systému PES ministerstvo uvádělo, že by se mělo zvážit zmírnění opatření, pokud skóre rizika zůstane aspoň sedm dní v nižším pásmu, vláda naopak některá opatření ještě zpřísnila.

Vláda do konce února po žádosti hejtmanů vyhlásila v Česku nový nouzový stav. Naprostá většina dosavadních omezení v zemi platí dál. V březnu by mohl začít postupný návrat žáků do škol spojený s pravidelným testováním. Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) chce navrhnout vládě otevření dalších obchodů od příštího týdne. Blatný ale upozornil, že zatíženost nemocnic a zvláště jednotek intenzivní péče je i kvůli šířící se britské mutaci stále značná. Nechtěl tedy předjímat, kdy bude možné začít uvolňovat některé restrikce.