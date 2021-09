V pondělí přibylo 391 případů covidu, nejvíce od začátku června

Praha - V Česku v pondělí přibylo nejvíce potvrzených případů nákazy koronavirem od začátku června. Laboratoře jich odhalily 391, v mezitýdenním srovnání je to zhruba o 150 víc. Více odhalených případů za jeden den eviduje ministerstvo zdravotnictví naposledy 3. června, a to 425. Incidenční číslo, které ukazuje týdenní počet nově nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel, stouplo z 16 na 18. Dál roste i reprodukční číslo udávající počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, vzrostlo z 1,26 na 1,36. Vyšší bylo naposledy v polovině července. V nemocnicích bylo v pondělí 82 pacientů s covidem, o den dříve to bylo 64. Více hospitalizovaných bylo naposledy 22. června. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Reprodukční číslo se nad hodnotou jedna drží třináctý den v řadě. Hodnota jedna představuje předěl mezi zrychlováním a zpomalováním šíření infekce.

Nejméně příznivá je epidemická situace v Karlovarském kraji, kde za poslední týden připadá 33 nově odhalených případů covidu na 100.000 obyvatel. Následuje Praha s 29 případy a Jihočeský kraj s 22 případy. Naopak nejnižší incidenční číslo má Královéhradecký kraj. Na 100.000 obyvatel tam připadá osm nových případů za poslední týden.

Od začátku loňského března, kdy se v České republice objevily první případy nákazy, bylo v zemi potvrzeno přes 1,68 milionu případů koronaviru. Většina nakažených se vyléčila, 30.408 lidí s covidem-19 dosud zemřelo. V mezitýdenním srovnání se nárůsty počtu nových případů zvyšují osm dní v řadě. Za celý minulý týden evidují statistiky 1743 nově potvrzených případů nákazy, zatímco o týden dříve to bylo 1307 nakažených. V minulém týdnu se počty pozitivních testů vyšplhaly těsně nad 300 ve čtvrtek a v pátek.

Laboratoře v pondělí provedly přes 84.000 testů, asi o tisícovku víc než ve stejný den v předchozím týdnu. U preventivních a plošných testů, které tvoří naprostou většinu prováděných testů, podíl potvrzených případů vzrostl proti předchozímu pondělí z 0,14 na 0,2 procenta. U diagnostické indikace, kdy jsou testováni třeba lidé s příznaky, podíl stoupl z 1,22 na 2,78 procenta. V případě epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, se zvýšil z 0,81 na 0,99 procenta.

Zdravotníci v pondělí aplikovali 15.819 dávek vakcíny proti covidu, zhruba o 12.000 méně než o týden dřív. Celkem bylo za dobu očkování podáno 11,56 milionu dávek. Plně naočkovaných je v zemi 5,79 milionu lidí, to je přibližně 54 procent celkové populace České republiky. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v neděli v České televizi řekl, že zrušit nošení roušek a další opatření pro hromadné akce bude možné, až se naočkuje asi 75 procent populace. Odhaduje, že by se toho mohlo dosáhnout do konce podzimu.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 obyvatel:

Kraj Případů na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní Karlovarský 33 Praha 29 Jihočeský 22 Jihomoravský 19 Středočeský 17 Ústecký 16 Zlínský 16 Liberecký 16 Vysočina 15 Moravskoslezský 14 Pardubický 14 Plzeňský 12 Olomoucký 11 Královéhradecký 8

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví