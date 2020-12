V pondělí dostalo v ČR vakcínu proti covidu přes 2000 zdravotníků

Praha - V České republice dostalo v pondělí očkování proti koronaviru přes 2000 lidí. V porovnání s prvním dnem očkování, nedělí, je to zhruba dvojnásobek. Většina z nich jsou zdravotníci z Prahy a Brna. Ve čtyřech pražských nemocnicích bylo za první dva dny očkováno 2521 lidí. Fakultní nemocnice Brno očkovala za první dva dny 460 zdravotníků. Další stovky lidí se nechaly očkovat ve svatoanenské nemocnici v Brně. Přesnější údaje zatím nejsou k dispozici. V nemocnicích zřizovaných Jihomoravským krajem začalo očkování v pondělí, kdy vakcínu dostalo 99 lidí. Vyplývá to z odpovědí zástupců oslovených institucí.

Do Česka dorazilo v sobotu 26. prosince 9750 dávek očkovací látky firem Pfizer a BioNTech, rozdělila se napůl mezi Prahu a Brno. Dalších zhruba 19.500 dávek se očekává ve čtvrtek.

Některé pražské nemocnice aplikují své dávky dřív, než dorazí nové. Regina Rothová z tiskového oddělení Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) ČTK sdělila, že dnes je v plánu naočkovat 335 osob. "To budou všechny vakcíny, které jsme zatím měli," napsala. Nemocnice se podělila s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, pro její zaměstnance vyhradila 40 procent své dodávky.

V Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) očkovali v prvních dnech zdravotníky a seniory z tamního domova pro válečné veterány Vlčí mák. Fakultní nemocnice v Motole kromě zaměstnanců začne dnes očkovat také pacienty, vakcínu dostane asi 60 lidí po transplantaci plic, kteří mají oslabenou imunitu. Očkuje se už od neděle také v Nemocnici na Bulovce, denně zvládnou zhruba 200 lidí. V pondělí to podle vedoucího tiskového oddělení Filipa Řepy bylo 224 lidí.

Do Brna očkovací látka dorazila do Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u svaté Anny. Některé nemocnice zřizované Jihomoravským krajem dostaly z této první dodávky 500 vakcín. Do Znojma jich dorazilo 282, přičemž 64 lidí se očkovalo v pondělí a dalších 70 je v plánu na dnešek. Ve vyškovské nemocnici mají k dispozici asi 50 vakcín, s očkováním začali dnes. Nemocnice Břeclav a Hustopeče, které mají jedno společné vedení, dostaly 150 vakcín. V pondělí bylo očkováno 35 pacientů a zaměstnanců.

Stejně jako v pondělí i dnes pokračuje očkování v Masarykově onkologickém ústavu, který získal 130 vakcín, ve vybraných brněnských domovech důchodců zřizovaných městem, kde je 300 dávek vakcín, a v Úrazové nemocnici, Nemocnici milosrdných bratří a její léčebně dlouhodobě nemocných, kde se v pondělí a dnes očkuje kolem 600 lidí. Dnes začala očkovat také Fakultní nemocnice Ostrava, kam putovala část brněnské dodávky.

V první vlně mají být očkováni zejména zdravotníci z rizikových oddělení, senioři v nemocnicích nebo domovech důchodců. Podle vakcinační strategie se ostatní lidé z rizikových skupin, jako jsou senioři nebo mladší vážně nemocní, budou do očkovacích center registrovat nejdříve od března. Očkování dalších lidí bude záležet na dodávce vakcíny dalších výrobců, kterou bude možné aplikovat v ordinacích praktických lékařů. Strategie jako termín uvádí nejdříve březen 2021.