Praha - V pondělí dosáhnou vánoční nákupy po internetu vrcholu. Obrat tuzemských e-shopů se přiblíží miliardě korun, během celého týdne by to mělo být až pět miliard korun. Vyplývá to z údajů Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

"Internetové obchody čeká sedm dní, během kterých dosáhnou v průměru až trojnásobku obvyklých prodejů. Oproti loňskému roku čekáme během Vánoc nárůst on-line prodejů o přibližně 16 procent. To by v konečném zúčtování mělo za celé předvánoční období znamenat více než 44 miliard korun, tedy třetinu celého roku," uvedl výkonný ředitel asociace Jan Vetyška.

Nejčastěji letos Češi podle průzkumu asociace plánují v e-shopech utratit mezi dvěma a pěti tisíci korunami. Takovou sumu plánuje vydat 39 procent respondentů. Mezi tisícem a 2000 Kč se chystá v e-shopech utratit 22 procent Čechů, útraty mezi pěti a 10.000 pak předpokládá dalších 19 procent.

Posledním dnem, kdy je letos možné s jistotou objednat v internetových obchodech dárky, aby dorazily do Štědrého dne, je neděle 16. prosince. Poté již pravděpodobnost včasného doručení rychle klesá. Při osobním vyzvednutí zboží na výdejně bez komplikací platí datum 18. prosince, vyplývá z aktuálních údajů srovnávače cen Heureka.cz.

Srovnávač cen Zboží.cz uvádí, že nejvíce před Vánocemi stouplo vyhledávání stavebnice Lego (+650 pct), pohádkových knih (+400 pct), kávovarů a espress (+390 pct) a televizorů (+240 pct). Na dalších místech jsou dámské parfémy, chytré hodinky, peněženky, drony, DVD filmy, hodinky a mobily.