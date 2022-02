V pondělí 29.476 případů covidu, hospitalizovaných je letos nejvíce

Praha - Laboratoře v Česku v pondělí odhalily 29.476 případů koronaviru. Je to podobné jako před týdnem, kdy jich bylo pouze o 31 méně. Počet testů byl ale minulé pondělí výrazně vyšší. Dalších 5365 lidí se koronavirem nakazilo opakovaně, v tomto případě je to mezitýdenní nárůst asi o 350 reinfekcí. Přibylo lidí v nemocnicích. S covidem-19 je hospitalizováno 3413 pacientů, letos dosud nejvíce. Z nich je 216 v těžkém stavu. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Testů bylo v pondělí zhruba 131.000, před týdnem asi o 43.000 více. Zvýšil se podíl pozitivních vzorků. V případě nejčastějších preventivních testů dosáhl 15,31 procenta, minulé pondělí byl nižší než 11 procent. U takzvané diagnostické indikace, kdy se testují lidé s příznaky, vzrostla pozitivita z 32,66 procenta na více než 40 procent. U epidemiologické indikace, kdy se testují lidé například po rizikovém kontaktu s nakaženým, se zvýšil podíl pozitivních testů o pět procentních bodů na 23,02 procenta.

Beze změny zůstává takzvané incidenční číslo. Na 100.000 obyvatel připadá za uplynulých sedm dní 2145 nakažených.