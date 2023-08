V Polsku zatčeni dva Rusové, rozšiřovali materiály propagující wagnerovce

Varšava - Polská kontrarozvědka ABW ve spolupráci s policií zatkla dva Rusy, kteří ve Varšavě a v Krakově rozšiřovali materiály propagující ruskou žoldnéřskou Wagnerovu skupinu. Dnes o tom na sociální síti X, dříve twitteru, informoval ministr vnitra Mariusz Kamiński.

"Oba byli obviněni kromě jiného ze špionáže a byli zatčeni," uvedl Kamiński.

Polská média v posledních dnech informovala o tom, že v Krakově a ve Varšavě se na veřejných místech objevily nálepky s nápisem We are here - Join us (Jsme tu - Přidej se k nám) s QR kódem vedoucím na ruskojazyčnou internetovou stránku o žoldnéřské Wagnerově (v ruském přepisu Vagnerově) skupině.

"Aktivita podezřelých byla součástí takzvané hybridní války vedené (Ruskem) proti Evropské unii a NATO," cituje soukromá televize TVN24 Karola Borchólského, mluvčího prokuratury, která se případem zabývá. "Z našeho vyšetřování vyplývá, že podezřelí podobné věci dělali už v jiných městech v EU, třeba v Berlíně a v Paříži, a plánovali další podobné aktivity," řekl.

Kancelář polského koordinátora tajných služeb uvedla, že Rusové měli více než 3000 kusů materiálů propagujících Wagnerovu skupinu, které dostali v Moskvě. Muži jménem Aleksej T. a Andrej G. nalepili asi 300 letáků na předem určená místa ve Varšavě a v Krakově. "Celkem měli za úkol tyto materiály umístit na několika stovkách veřejných míst v obou městech," uvedla v prohlášení kancelář. Muži fotografovali místa, kde nálepky nalepili. Za provedení tohoto úkolu podle polské strany dostali až 500.000 rublů (asi 109.000 korun).

Polsko výrazně posiluje ostrahu hranice s Běloruskem, kam se stáhli wagnerovci po vzpouře z konce června, kterou její organizátor a šéf skupiny Jevgenij Prigožin po několika hodinách odvolal. Podle polského premiéra Mateusze Morawieckého má přítomnost wagnerovců poblíž polské hranice za cíl destabilizovat situaci na východním křídle NATO.

Wagnerovci nechvalně prosluli svou krutostí během války na Ukrajině, operace podnikají ale i v různých afrických zemích.

Polsko patří ke klíčovým spojencům Ukrajiny, která skoro rok a půl čelí ruské agresi. Přes jeho území proudí dodávky vojenského materiálu pro ukrajinskou armádu. Vláda ve Varšavě tvrdí, že Polsko se stalo důležitým cílem ruských špionů a obviňuje Moskvu, že se snaží zemi destabilizovat.