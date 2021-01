V Polsku už proti koronaviru naočkovali přes 50.000 lidí

Varšava - V Polsku se do nedělního večera podařilo naočkovat proti koronaviru 50.391 lidí, řekl dnes polské rozhlasové stanici Radio Zet šéf kanceláře předsedy vlády a současně vládní zmocněnec pro očkování Michal Dworczyk. Polsko by podle něj mohlo mít do konce čtvrtletí dost vakcín, aby naočkovalo 2,7 milionu lidí, hlavně zdravotníků a seniorů.

Očkování proti koronaviru začalo v Polsku v neděli 27. prosince, kdy k dispozici bylo prvních 10.000 dávek vakcíny firem Pfizer a BioNTech. O den později premiér Mateusz Morawiecki ohlásil přímo na dráze varšavského letiště přílet dalších 300.000 dávek. Šéf hmotných rezerv Michal Kuczmierowski podle agentury PAP potvrdil, že dnes ráno do země přiletěla další zásilka 150.000 vakcín.

Do Česka, které má přibližně čtyřikrát méně obyvatel, před koncem roku přišly první dvě dodávky vakcíny od firem Pfizer a BioNTech, které mohou vystačit pro více než 33.000 lidí.

V Polsku proti covidu-19 očkují nejprve zdravotníky, kterých je okolo 700.000. Následovat mají senioři, příslušníci uniformovaných složek a učitelé. Celkem tato skupina podle ministra čítá okolo deseti milionů lidí a Dworczyk doufá, že by očkování seniorů mohlo začít koncem ledna.

"Z analýzy možných dodávek vakcín vyplývá, že do konce prvního čtvrtletí můžeme mít očkovací látky pro 2,7 milionu lidí," řekl Dworczyk. Dodal, že polské zdravotnictví je v současnosti teoreticky schopné měsíčně naočkovat 3,5 až čtyři miliony lidí, ale vše závisí na dodávkách vakcín. Zatím jsou jisté jen dodávky od firmy Pfizer, které by týdně měly postačovat pro 360.000 lidí. Další zásilka má přiletět příští pondělí.

Dworczyk předpokládá, že v nejbližších dnech bude na evropský trh připuštěna i vakcína od americké firmy Moderna, s níž má Polsko smlouvu na 800.000 dávek do konce prvního čtvrtletí. To by by postačovalo pro dalších 400.000 osob.

Polské ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo, že během uplynulého dne přibylo 4432 nových případů nákazy koronavirem. "Znamená to, že denní přírůstek infikovaných opět prudce klesl," uvedlo Radio Zet na svém webu s tím, že v neděli úřady hlásily 5739 nových případů, v sobotu 6945, na Nový rok 11.008 a na Silvestra 13.397. Rekord padl 7. listopadu, kdy ministerstvo zaznamenalo 27.875 nově potvrzených případů. Celkem se od začátku pandemie nakazilo více než 1,3 milionu lidí, z nichž 29.161 zemřelo.