Pruszków (Polsko) - O 20 medailových sad, ale také o body do olympijské kvalifikace budou usilovat dráhoví cyklisté ode dneška do neděle na mistrovství světa v polském Pruszkówě. Největší nadějí devítičlenné české výpravy je Tomáš Bábek, který by rád zkompletoval sbírku medailí a získal titul v keirinu.

V úvodní den bojů na šampionátu vyvrcholí tři disciplíny. Ve scratchi obhajuje Jarmila Machačová pátou příčku z loňského Apeldoornu, kde se postarala o nejlepší český výsledek. Muži by se chtěli v týmovém sprintu vejít do šestého místa.