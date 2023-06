V polovině golfového US Open stále vede domácí Fowler

Los Angeles - V polovině golfového majoru US Open je stále ve vedení Američan Rickie Fowler. Na prvním místě má náskok jedné rány před krajanem Wyndhamem Clarkem.

Čtyřiatřicetiletý Fowler, který v prvním kole zaznamenal rekordních 62 ran, zahrál druhé kolo v Los Angeles Country Clubu na 68 úderů. Předvedl osm birdie, ale také šest bogey.

"Když to dobře trefíte, je snadné tady zahrát birdie. Ale jak jste sami viděli, tak i bogey se tady sbírají velmi lehce," řekl novinářům Fowler, který v minulých letech neprožíval herně dobré období a na předchozí dvě US Open se nekvalifikoval.

"Velmi dlouho jsem se na turnaji necítil tak dobře jako tady. O majoru ani nemluvě. Ještě to tady bude náročné, ale těším se na to," přidal Fowler, který vede o jednu ránu před Clarkem.

O další úder zpět jsou Rory McIlroy ze Severního Irska a Američan Xander Schauffele, který v prvním kole stejně jako Fowler zahrál rekordních 62 ran a dělil se s ním o vedení.

O lepší umístění po druhém kole připravila Schauffeleho série tří bogey za sebou. "A nebyl jsem daleko od čtvrtého. Ale hraju na to tady příliš dobře, abych se dílčími neúspěchy nechal rozhodit," uvedl.

Také druhý den US Open viděl jamku zahranou na jeden úder. Podařilo se to obhájci loňského prvenství Mattu Fitzpatrickovi na patnácté jamce. "Krásná trefa. Ale pak mě docela bolela ruka, jak jsem si pořád s někým plácal," řekl Fitzpatrick.

Na stejném místě v prvním kole zahráli jamku na jeden úder Francouz Matthieu Pavon a Američan Sam Burns. V historii US Open je to podruhé - po roce 1989, kdyby byly na turnaji zaznamenány tři tzv. "hole in one".

US Open, golfový turnaj kategorie major v Los Angeles (par 70, dotace 20 milionů dolarů) - po 2. kole: 1. Fowler 130 (62+68), 2. Clark (oba USA) 131 (64+67), 3. McIlroy (Sev. Ir.) 132 (65+67) a Schauffele 132 (62+70), 5. English 133 (67+66), 6. Johnson (všichni USA) 134 (64+70) a Lee (Austr.)134 (69+65).