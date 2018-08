Sklizeň, žně, sypání obilí do sušičky - ilustrační foto.

České Budějovice - Schodek agrárního zahraničního obchodu se v pololetí meziročně prohloubil o 4,8 miliardy korun na 20,2 miliardy. Agrární export klesl o 11,8 miliardy korun na 89,6 miliardy, dovoz do ČR se snížil o sedm miliard na 109,8 miliardy korun. Celý loňský schodek činil 30,8 miliardy korun, byl tak nejhorší od roku 2011. Zemědělský svaz, který dnes údaje ČTK na českobudějovickém agrosalonu Země živitelka poskytl, se obává, že se letos schodek prohloubí až právě na nejhorší hodnoty z roku 2011.

"Zlepšování poměrů v agrárním zahraničním obchodě nastalo jen z krátkodobého hlediska a neudrželo se. Záporné agrární saldo za loňský rok přesáhlo 30 miliard korun. Průměrné záporné agrární saldo za uplynulých dvacet let bylo zhruba 25 miliard. Z toho vyplývá, že se situace v našem agrárním zahraničním obchodě nezlepšuje," sdělil předseda svazu Martin Pýcha.

Nedojde-li k podstatnému obratu, letos saldo překročí 30 miliard korun. "A nelze vyloučit to, že bude významně vyšší a že se přiblíží rokům, kdy bylo rekordně vysoké záporné agrární saldo, tedy roku 2010 s 35 miliardami a roku 2011 s 36 miliardami korun," dodal Pýcha.

K částečnému zlepšení pod 20 miliard korun došlo za ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který již dříve uvedl, že by si přál, aby schodek klesl na nulu. Na konci jeho výkonu funkce, tedy loni, však již schodek přesáhl 30 miliard korun.

ČR vyváží podle Pýchy suroviny, například obilí nebo nezahuštěné mléko, nazpátek z okolních států dováží výrobky s vyšší přidanou hodnotou. "V první řadě maso, ale také například mléčné a masné výrobky," připomněl předseda.

Víc než polovinu záporného schodku tvoří schodek u masa, které ČR nejvíc dováží z Německa a Polska. "Meziročně se záporné saldo u masa opět zhoršilo a u této komodity nadále zůstává absolutně nejvyšší záporné saldo ze všech agrárních komoditních skupin, za 1. pololetí 2018 to bylo minus 11,3 miliardy korun," dodal Pýcha. Dovozy masa vzrůstají, a v ČR se tak podle něj úměrně omezuje živočišná výroba.

"K vlastní újmě ve velkém dovážíme to, co jsme schopni kvalitně vyrobit doma a k tomu zaměstnávat naše pracovníky a realizovat tuzemský potenciál. Z důvodu vysokých agrárních dovozů přicházíme zhruba o 40.000 pracovních míst. Tím, že přicházíme o pracovní místa v zemědělství, ročně ztrácíme na odvodech do státního rozpočtu zhruba čtyři miliardy korun," uzavřel.

Agrární saldo podle něj zachraňuje nezahuštěné mléko s kladným schodkem 4,1 miliardy korun, obilí s 3,9 miliardami, živá zvířata (3,4 miliardy korun) a tabák a výrobky z něj (2,4 miliardy korun).

Přehled hodnot agrárního zahraničního obchodu od roku 2000 se srovnáním s rokem 1993:

Rok Vývoz (mil. Kč) Dovoz (mil. Kč) Agr. saldo (mil. Kč) 1993 vznik ČR 32 276 31 497 779 2000 47 729 65 011 -17 282 2001 49 411 69 228 -19 817 2002 45 174 69 040 -23 866 2003 48 805 74 259 -25 455 2004 vstup ČR do EU 61 526 93 822 -32 295 2005 78 520 103 522 -25 003 2006 78 542 112 737 -34 195 2007 96 880 129 333 -32 453 2008 106 931 131 048 -24 117 2009 101 708 133 735 -32 027 2010 105 364 140 008 -34 644 2011 (nejhorší výsledky v historii) 120 381 156 674 -36 293 2012 (nejvýraznější meziroční zlepšení) 148 309 173 026 -24 717 2013 160 594 184 674 -24 080 2014 180 247 199 909 -19 662 2015 201 383 220 686 -19 303 2016 201 592 224 676 -23 084 2017 velké meziroční zhoršení 196 741 227 493 - 30 752 1. pololetí 2018 89 602 109 764 -20 162 1. pololetí 2017 101 338 116 712 -15 374

Zdroj: Zemědělský svaz ČR