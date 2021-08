V Polné vytvořili nejdelší 'špagetu' z mrkve, měří 385 centimetrů

Polná (Jihlavsko ) - Nejdelší 'špagetu' z mrkve v Česku vytvořil Jakub Skočdopole na akci Mrkvancobraní v Polné u Jihlavy. Spirála měřila 385 centimetrů, práce trvala minutu a 43 vteřin. Skočdopole se tak zapsal do České knihy rekordů. Na šestý ročník akce zamířilo přes tisíc lidí, křtila se i kniha o historii města. Slavnost souvisí s tradicí pěstování mrkve v Polné, řekli dnes ČTK organizátoři.

Skočdopolemu se povedla rekordně dlouhá spirála na třetí pokus. "Má mašinku, do které dá mrkev, pak z ní odkrajuje spirálu a snaží se, aby byla co nejdelší. Mrkev byla 16 centimetrů dlouhá a on z ní dokázal nakrájet spirálu o délce 385 centimetrů," řekl ČTK Josef Vaněk z pelhřimovské agentury Dobrý den, jež rekordy zaznamenává.

Skočdopole žijící v Polné již před několika lety vytvořil rekordně dlouhou spirálu z cukety. Napadlo ho proto, že to zkusí i z mrkve. "Největší sranda je v nápadu, pokusit se to udělat jako rekord. Je to spiralizér, který to dokáže ze zeleniny vytočit. Samozřejmě jsem trénoval, je to trošku o taktice, mohly si to vyzkoušet i děti, povedlo se jim půl metru," řekl ČTK Skočdopole.

Při akci se pořádala i soutěž o nejchutnější mrkvánek. Přihlásilo se asi 40 lidí. Soupeřili o ceny jako telefon nebo kuchyňské vybavení.

Na Husově náměstí se kvůli horkému počasí sešlo o něco méně lidí než obvykle, i tak jich bylo přes tisíc. Křtila se i nová, asi čtyřsetstránková kniha o Polné. "Je v ní asi 26 příspěvků z historie města," řekl dnes ČTK radní Jan Prchal (ODS). Město představilo rovněž kalendář na rok 2022. V doprovodném programu zazpívali třeba Leona Machálková s Marianem Vojtkem.

Mrkvance jsou jednou z tradic města, kde žije asi 5200 lidí. Je to tamní specialita, sladká kulatá buchta. "Něco jako makovec nebo maková buchtička. Plněná mrkví, přidává se tam cukr. Je to tradice, která je tady po staletí, mrkev se tu pěstovala," řekl Jakub Skočdopole. Mrkvance se pečou i na pouť o druhé zářijové neděli.