V Pohoří na Šumavě bylo ráno minus 16,8 stupně, nejméně v Česku

České Budějovice - V Pohoří na Šumavě na Českokrumlovsku naměřili dnes meteorologové minus 16,8 stupně Celsia. Je to nejchladnější dnešní teplota v celé ČR. V Hliništi na Prachaticku bylo dnes ráno minus 15,8 stupně, na stanici Kvilda - Perla minus 15,4 stupně. ČTK to dnes řekla Eva Plášilová z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Přes den bude v kraji nejvýše od dvou do pěti stupňů nad nulou.

Na Horské Kvildě naměřili meteorologové minus 14,3 stupně. "Jsou to ještě celkem mírné hodnoty pro tyto oblasti, mohlo by být o deset, patnáct stupňů méně. Rekord pro Hliniště je minus 33 stupňů, pro stanici Kvilda - Perla minus 35,6 stupně. Zítra (v pátek) bude asi o dva stupně tepleji než dnes, sobota a neděle podobně jako dnes. Žádné významné oteplení ani ochlazení," řekla Plášilová.

Ve středu ráno klesla na šumavské stanici Kvilda-Perla na Prachaticku teplota na minus 27,3 stupně Celsia. Na šumavském Březníku na Klatovsku pak meteorologové ve středu naměřili minus 27,2 stupně Celsia.

V jižních Čechách bude dnes zataženo, v jihozápadní části kraje místy až skoro jasno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od dvou do pěti stupňů nad nulou, na horách od jednoho do čtyř stupňů.