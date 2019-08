V Poděbradech dnes začíná festival filmové hudby

Poděbrady (Nymbursko) - Zahajovacím koncertem s názvem Velká Swingová Noc v režii Jiřího Vejdělka dnes v poděbradském Golf Clubu začíná festival filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady. Potrvá do 1. září. Nabídne mimo jiné projekty Amadeus Live a We Will Rock You. Osmi Oscary oceněný Amadeus režiséra Miloše Formana na velkoformátové LED projekci 31. srpna doprovodí živý orchestr a sbor. O den později festival uvede premiéru koncertního provedení muzikálu We Will Rock You s hity skupiny Queen.

Original Vintage Orchestra, který se dnes představí při slavnostním zahájení, je profesionální hudební big band. Jeho zakladatel Petr Kroutil hraje swing 20. a 30. let a zároveň přináší originální a energické úpravy slavných moderních písní v dobovém stylu.

V pátek 30. srpna zahájí program festivalu premiéra koncertní verze snímku Šakalí léta. Film režiséra Jana Hřebejka ožije na hlavním pódiu festivalu v originálním zpracování propojujícím film s živou hudbou a dalšími scénickými prvky. Snímek z roku 1993 získal čtyři České lvy, mimo jiné za nejlepší hudbu.

Představení Amadeus Live na pódiu v zrekonstruované koncertní hale s dřevěnou podlahou, elevací a vynikajícím zvukem nabídne během představení celkem 89 hudebníků - 52 členů Filharmonie Hradec Králové s dirigentem Ernstem van Tielem a 36 sboristů Kühnova smíšeného sboru.

Festival připravuje také promítání pohádky Šíleně smutná princezna režiséra Bořivoje Zemana. Velkoformátové promítání podpoří 1. září živé provedení hudby Jana Hammera. Hlavní party známé v podání Heleny Vondráčkové a Václava Neckáře zazpívají Berenika Kohoutová a Jan Cina.

Hlavní hudební program festivalu tradičně doplní filmové projekce, workshopy a obsáhlý doprovodný program, přístupný zdarma na poděbradské kolonádě a v lázeňském parku. Organizátoři také udělí ceny festivalu Soundtrack, kterou letos obdrží zpěvák Ivan Hlas, hudební skladatel Jan Hammer ml., dirigent Ernst van Tiel a textař Ivo Fischer in memoriam. Více informací je na webu www.soundtrackfestival.cz.