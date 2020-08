V Počernicích praskl vodovodní řad, do jámy se propadla dvě auta

V Dolních Počernicích v Praze se 8. srpna 2020 propadly dva zaparkované automobily do kaverny, kterou vytvořila voda z prasklé přivaděče z káranské vodárny do Prahy.

Praha - V Dolních Počernicích dnes ráno prasknul nejstarší přivaděč z káranské vodárny do Prahy. V místě, kde vodovodní řad z roku 1914 prasknul, se vytvořila kaverna a do ní se propadly dva zaparkované automobily. Dodávky vody pro Prahu nejsou omezeny, z Káraného vedou do Prahy ještě další dva přivaděče. ČTK to dnes řekl mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Tomáš Mrázek.

"Jde o obrovský vodovodní řad, komplikací je, že nad tím je vedení vysokého napětí," uvedl mluvčí. Podle hlášených havárií na webu PVK jde o zahrádkářskou kolonii v ulici Madarova a oprava potrvá do 18. srpna. "Z Káraného jsou tři výtlační body, jeden prasknul, dva fungují, není problém s dodávkou vody pro Prahu," doplnil.

Auta by podle mluvčího měla vytáhnout specializovaná firma. Na místě zasahovali pražští hasiči. "Zajistili jsme místo, aby tam nevzniklo další nebezpečí, z aut nic neunikalo," řekl ČTK mluvčí hasičů Martin Kavka.

Vodárna v Káraném je jedním ze dvou zdrojů pitné vody pro Prahu, druhým je Želivka a záložním zdrojem je vodárna v pražském Podolí. Do Prahy voda z Káraného teče právě od roku 1914. Druhý přivaděč do Prahy je z třicátých let a třetí z osmdesátých let dvacátého století.