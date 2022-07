V Poběžovicích je výstava o českému zakladateli Panevropy, žil tam na zámku

Poběžovice (Domažlicko) - V Poběžovicích na Domažlicku začala výstava věnovaná českému mysliteli Richardu Mikulášovi Coudenhove-Kalergimu, který žil na zdejším zámku a byl zakladatelem Panevropy, tedy autorem myšlenky o sjednocené Evropě. Od 8. září se přesune na tři týdny do domu Plzeňského kraje v Bruselu a bude součástí českého předsednictví v Radě EU. Teď je měsíc v bývalé spořitelně na náměstí, řekl ČTK starosta Martin Kopecký (ODS a nezávislí za Poběžovice).

"Byl to světoobčan a velký Evropan. V Evropě a ve světě se to všude ví, u nás málo. Celý život opakoval, že vyspěl a formoval se po všech stránkách v Poběžovicích," řekl územní ředitel Národního památkového ústavu Petr Pavelec. Byl v blízkém kontaktu s T. G. Masarykem, s nímž konzultoval kroky, které souvisely se vznikem Panevropy. A s Edvardem Benešem, tehdejším ministrem zahraničním věcí, i s Milanem Hodžou, předsedou vlády. Beneš ho vybavil československým diplomatickým pasem a ten mu umožnil pronikat do nejvyšších pater evropské politiky, získávat kontakty a budovat celou ideu sjednocené Evropy.

"Česká stopa je úplně zásadní. V době českého předsednictví je to přesně 100 let, kdy publikoval své první teze, což je ideální příležitost, jak o všech věcech a souvislostech dát vědět," uvedl.

Mezi prvními osmi tezemi z roku 1922 jsou jednotný trh a měna a společná obrana. "Zejména aktuální je bod, kde mluví o tom, že proti totalitnímu režimu na východě, tehdejšímu Sovětskému svazu, je třeba vybudovat silné opevnění, aby neohrožoval evropskou jednotu. A když se Winston Churchill po válce ujal myšlenky evropského sjednocení, tak podstatné kroky osobně konzultoval s Richardem Coudenhove-Kalergim, k jehož prvním pamětem, vydaným v roce 1953 v Londýně, napsal Churchill předmluvu," uvedl.

Výstava v Poběžovicích odhaluje většinou nově odkryté zdroje, třeba dopisy s Masarykem a jeho knihy, které věnoval Masarykovi a Benešovi. "Díky jeho kontaktům s Masarykem a Benešem se myšlenka panevropské unie rozšířila do světa velice rychle," řekl Kopecký. Poběžovice se na něj hodně odkazují, protože se myšlenka Panevropy zrodila právě u nich.

"Richard se hodně inspiroval otcem, který byl diplomat a působil v Japonsku a dalších zemích," řekl. Richard se narodil v Tokiu v roce 1894, kde byl jeho otec hrabě Jindřich, který ovládal 18 jazyků, velvyslancem a oženil se tam s Micuko Aojamovou, dcerou místního obchodníka. Na zámek do Poběžovic se rodina vrátila, když byl Richardovi rok. Získal tam důkladné vzdělání. Pak studoval ve Vídni, kde se ve 22 letech stal doktorem filozofie.

"Japonci sem hodně jezdí a jsou tu části zámku, které byly opravené díky jejich sbírkám," řekl Kopecký. Město se k jejich vlivu odkazuje také zenovou zahradou míru, typickou japonskou stavbou, vybudovanou v roce 2015.

Výstavu pořádají Poběžovice i proto, aby dosáhly na dotace na obnovu svého zámku, kam kvůli špatnému stavu lidé nemohou. Náklady na obnovu staré části by si vyžádaly 600 až 700 milionů Kč. Naposledy byla před 20 lety opravena střecha jižního křídla. Letos zahájí obnovu střechy s barokním krovem. Přijde na 15 milionů Kč, ale v první etapě bude mít město jen dva miliony ze své kasy, od kraje a ministerstva kultury. Do konce roku bude mít dále architektonickou studii. "A s krajem intenzivně pracujeme na tom, aby byl (zámek) prohlášený národní kulturní památkou, pak by mohly být dotace vyšší," řekl Kopecký. Novější oddělené jižní křídlo by mělo být kulturním centrem se sálem, ubytováním pro turisty a kavárnou, což by stálo 80 milionů Kč.

"Poběžovicím určitě pomůžeme. Ale hlavně to není jenom otázka naše, ale celé republiky a celé Evropy. Budeme se je snažit i v rámci předsednictví propagovat, i proto bude ta výstava v Bruselu, aby se nám podařilo sehnat na zámek i evropské peníze. Osobnost, která tu žila, má význam nejen pro město, ale pro celou Evropu," uvedl hejtman Rudolf Špoták (Piráti).