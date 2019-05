Plzeň - V Plzni začaly Slavnosti svobody - jedny z největších oslav konce druhé světové války v Evropě, na něž se každoročně na západ Čech sjíždějí desetitisíce lidí. I téměř po tři čtvrtě století od konce války se do Plzně vrátilo šest amerických a čtyři belgičtí veteráni, kteří jako mladíci západ Čech v roce 1945 osvobozovali. Slavnosti trvají do pondělí 6. května, kdy vyvrcholí v den osvobození Plzně pietním aktem u pomníku Díky, Ameriko!

Nejstaršímu z veteránů bude letos 97 let. I přes vysoký věk se všichni, kterým to zdraví dovolí, od roku 1990 pravidelně do Plzně vracejí. "Vždy, když sem přijedeme, tak si říkáme, že už je to asi naposledy. Říkali jsme si to i vloni, ale jak vidíte, naposledy to nebylo," řekl belgický veterán Michel Gilain, jenž od svých 16 let působil v odboji. K Plzni ho kromě vzpomínek vážou i rodinná pouta, jeho syn se oženil s Plzeňankou.

O své vzpomínky se dnes se studenty podělili Earl Ingram, Herman Geist a James Duncan z 2. pěší divize, George Thompson z 16. obrněné divize, Richard Pieper a Fremont Gruss z 97. pěší divize a za belgický 17. střelecký prapor Louis Gihoul, Michel Gilain, Hubert Rauw a Valère Gustin. Přítomen byl na pódiu i syn velitele 17. praporu belgických střelců Luc Rensonnet. "Nedokážu dost dobře vyjádřit slovy, jak moc si vážím toho, jak nás tu vždy přivítáte. V roce 1945 jsme byli mladí a blbí. Byli jsme neporazitelní - to jsme si mysleli. Chtěl bych říct, že si velmi vážím přítomnosti vás mladých lidí, protože pokud vy neponesete dál poselství toho, co my jsme zažili, tak bude navždy ztraceno," řekl třiadevadesátiletý Thompson.

I přes vysoký věk absolvují veteráni náročný program. Dnes se kromě setkání se studenty účastní několika pietních aktů, v sobotu je čeká beseda s veřejností a autogramiáda, v neděli pojedou v čele kolony historických vojenských vozidel a v pondělí se zúčastní vzpomínkového aktu u památníku Díky, Ameriko! Kromě toho mnohdy míří i do okolí Plzně na místa, kam jako mladí vojáci přijeli na jaře 1945.

I přes chladné počasí se v Plzni už dnes začali scházet lidé u dobových vojenských kempů. Program slavností nabízí také hudební program, rodinnou soutěž, výstavy a další doprovodné akce. Mezi největší lákadla bude patřit nedělní přehlídka historické vojenské techniky Convoy of Liberty. Více než 200 vozidel vyjede v 11:00 ze Sukovy ulice, džípy z čela kolony, které povezou veterány, pak dojedou na ventrální náměstí kolem 12:30. Součástí přehlídky bude přelet historických a moderních vojenských letounů.