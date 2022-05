V Plzni začaly 77. oslavy konce války, mají přijet desetitisíce lidí

Plzeň - Položením věnců a květin u Památníku 2. pěší divize začaly dnes v Plzni oslavy 77. výročí konce války. Na Slavnosti svobody, které potrvají do neděle 8. května, přijeli tři američtí a dva belgičtí veteráni, kteří v roce 1945 osvobozovali město. Pietní akt u památníku na Chodském náměstí sledovali všichni tři Američané ve věku 97 až 98 let.

"Je vždycky krásné vracet se na místo, které milujete, protože my nezapomínáme," řekl dnes ČTK 97letý Herman Geist. Kromě něj přihlíželi ještě George Thompson a Richard Piper a desítky synů, dcer a vnuků a příbuzných veteránů, kteří už nežijí. Děkovalo jim potleskem přes 150 lidí.

"Cesta z New Yorku byla dlouhá, museli jsme čekat na letištích, třeba v Curychu přes tři hodiny. Ale jsme hrozně rádi, že jsme tady a že jsme to zvládli. Letos je tady se mnou 15 členů mojí rodiny a všichni chtěli přijet," uvedl Geist, který zpravodaje ČTK pozdravil "Dobrý den". Nikdy nepochyboval o tom, jestli přijet do Plzně, vždycky to chtěl. Potvrdil, že se zúčastní všech oficiálních akcí v Plzni a okolí a v neděli dopoledne pojede v americkém džípu v Konvoji svobody (Convoy of Liberty). "Přijel jsem tehdy na džípu do Plzně, takže musím," dodal.

Při americké hymně drželi všichni veteráni, jejich rodiny i příbuzní ruku na srdci, tři osvoboditelé pak i při české hymně. Z chodského náměstí přejeli do Husovy ulice k Památníku 16. obrněné divize a Památníku vojákům bojujícím na západní frontě.

"Dnes jsme vlastně odstartovali celé slavnosti," řekla městská radní Veronika Jilichová Nová (ODS). Doprovodný program začal už ve středu výstavou Thank you, boys! v centru U Branky, kam podle radní veteráni zcela neplánovaně dorazili. "Byla tam skvělá atmosféra," dodala. Podle radní je skvělé, že kromě pěti veteránů přijely i rodiny těch, kteří už zemřeli. Hostů z USA a Belgie je do 50.

Plzeň je podle radní jediné město v Evropě, které každoročně organizuje tak velkolepé oslavy s účastí amerických veteránů, obdobné jsou jen na vyloďovacích plážích v Normandii. Slavnosti očekávají opět desetitisíce návštěvníků z ČR i z ciziny, nabídnou dobové vojenské kempy a jízdu vojenské techniky s 250 vozy. Hlavní vzpomínkový akt bude v pátek 6. května od 16:00 u památníku Díky, Ameriko! Velkou událostí je sobotní slavnostní večer na náměstí, nazvaný Thank you, boys! v režii Michala Cabana.

Z Belgie přijeli do Plzně Louis Gihoul a Valère Gustin. "Ti mají hlavní pietní akt zítra dopoledne v 10:30 u pamětní desky na radnici. Pak následuje oběd se všemi veterány v Prazdroji a pietní akt u Památníku Díky, Ameriko!," řekla Jilichová Nová. Vzpomínkový akt doprovodí přelet dobových letounů, například Hawker Hurricane, který se v Plzni na oslavách představí poprvé.

"Jsem nadšený, že přijeli (veteráni), ale také blízcí potomci, protože nedávno (4. dubna) nám zemřel James Duncan a jsou tady jeho synové s manželkami, což je něco naprosto úchvatného. Velice si vážím toho, jakou máme k veteránům úctu a vůbec k osvobození a k hodnotám, které nám to přineslo," uvedl Ivan Rollinger z muzea Patton Memorial Pilsen.

"Je to víc než úžasné. Dva covidové roky jsme byli nešťastní, nemohli jsme se s těmi lidmi vidět a společně oslavovat, a to nás úplně drtilo," řekl za válečné veterány Aleš Vranovský z Československé obce legionářské, který vozí veterány v džípu. Podle něj jsou všechny autentické kempy po Plzni ve stejném rozsahu jako v běžných letech, stejně jako konvoj. Vranovský doufá v desetitisíce návštěvníků oslav.

"Lidí už je v Plzni hodně. Včera už se na náměstí dívali, jak se staví pódia, stany a prohlíželi si portréty veteránů ve Smetanových sadech," uvedla Jilichová Nová. Dnes odpoledne přijede tank Sherman a začne se stavět replika stíhacího letadla Spitfire v měřítku 1:1 v nové lokalitě U Ježíška, kde se od pátku představí Kombinovaný oddíl a zázemí tam bude mít také tábor RAF a WAAF (Ženské pomocné letecké sbory). Letošní největší změnou je přesun části vojensko-historického programu z rekonstruovaného parku za obchodním centrem Plaza do sadového okruhu kolem centrálního náměstí. Armádní střelecký stadion v Lobzích ukáže vzdušné i pozemní síly a speciální složky Armády ČR.