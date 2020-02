V Plzni začala série diskusí Štafeta pro demokracii o stavu ČR

Praha - V Plzni dnes začala série diskusí Štafeta pro demokracii o stavu České republiky, kterou organizuje spolek Milion chvilek. Na dvouhodinovou diskusi o stavu země a opomíjených regionech dorazilo do Měšťanské besedy asi 350 lidí včetně místních politiků. O desítky více jich pak demonstrovalo na náměstí Republiky proti zneužívání moci a cílenému rozvratu institucí. Na konci debaty předali organizátoři štafetu tří spojených kůlů - červeného, modrého a bílého pilíře demokracie - do Jihlavy. Tam bude debata za týden pokračovat.

"Štafeta se především liší (od předchozích manifestací) debatní částí. A už to bylo vidět tady v Plzni, že byla otevřena řada zajímavých témat, ať už to byla minulost Andreje Babiše, lokální problémy, to jak se žije lidem v odlehlých regionech. A my hlavně doufáme, že to nezapadne," uvedl Mikuláš Minář z Milionu chvilek. Podle něj by to měla být velká inventura skutečných problémů a témat, které se v zemi neřeší. "Je to optimální pro politiky, aby to uchopili jako téma do krajských a celostátních voleb," řekl. Zástupci aktivistů chtějí, aby se lidé více zapojili do občanského i politického života. "Vybrali si stranu, která jim konvenuje, nebo založili občanské či politické hnutí. Bez pohybu dole se neobrodí ani politika nahoře a k tomu chceme přispět," řekl.

"Každý z vás může být občansky aktivní. Stačí si jen všímat věcí kolem sebe," řekla na náměstí Jana Filipová z Kolovče, která žalovala premiéra za výroky o placených demonstrantech. Podle ní nejsou podobné akce marné. "Čím dál více lidí otevírá oči. Dnes jsme schopni naplnit Letnou a jednoho krásného dne tu Andrej Babiš nebude," řekla. Podle jednoho z plzeňských organizátorů Elvy Frouze bude třeba v protestech vytrvat "opravdu dlouho". "Hledejme cesty, aby se ty věci řešily," uvedl. Podle socioložky Idy Kaiserové, která se ve svém příspěvku věnovala venkovu, politika pro lidi z venkova dlouho nic dobrého neudělala.

Milion chvilek objede teď s diskusemi všechna krajská města a skončí 2. června v Praze. "Potom pojedeme menší města i vesnice s debatami. Když budeme znát jejich problémy, tak můžeme formulovat nějakou vizi, jakou zemi bychom chtěli mít. Debaty musí být ve slušném duchu, na venkovním protestu jde artikulovat nějakou nespokojenost," uvedl Minář. Podle něj průzkumy ukazují, že zhruba třetina lidí Milionu chvilek fandí, třetina nefandí a pak je šedá zóna, která se tím nezabývá. S počtem účastníků i dynamikou debaty byl spokojený.

"Chci být svým dětem příkladem, aby věděli, že jestliže mi něco vadí, tak nemůžu jen sedět doma a nadávat na to," uvedla herečka Anna Geislerová, která do Plně přijela i s dětmi.