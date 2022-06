V Plzni začala 34. Skupova Plzeň, nabídne 60 představení 35 souborů

Plzeň - Prvními představeními začal dnes v Plzni 34. ročník nejstaršího profesionálního divadelního festivalu v České republice i bývalém Československu Skupova Plzeň. Mezinárodní festival loutkového a alternativního divadla do soboty nabídne na několika scénách šest desítek představení v podání 35 souborů z pěti zemí a připomene devět letošních loutkářských výročí. V soutěžní části je 19 inscenací českých a slovenských profesionálních divadel, řekli dnes ČTK pořadatelé.

"Program letošní soutěžní přehlídky je opravdu nabitý, protože covid posunul dobu od konání minulého ročníku z obvyklých dvou let na čtyři,“ řekl ředitel Skupovy Plzně a pořádajícího divadla Alfa Jakub Hora. Podle dramaturgyně Petry Kosové si pořadatelé letos dali záležet na tom, aby vybrali co nejreprezentativnější ukázku významných tuzemských loutkových a alternativních divadel i spektrum představení od tradičních loutkových po hraniční žánry, řekla Kosová.

Za pozornost stojí podle ní například hra Bratři naděje Divadla Minor o loutkářské rodině Kopeckých za první světové války, zpracování Čapkovy povídky Stín kapradiny Divadla Lampion, inscenace Lišák Renard Naivního divadla Liberec, nejnovější verze Mauglího od Bratislavského bábkového (loutkového) divadla. Soutěžit bude také novinka Divadla Drak Expedice: Má láska, Prodaná nevěsta Divadla loutek Ostrava, asijský příběh Spoutaný trávou Divadla Líšeň, Hamlet on the Road Divadla Radost či verze Pána prstenů souborů Buchty a loutky a Športniki. Alfa na festivalu uvede své inscenace Pravdu má každý svou(?) , Putování dobrého Hanse Böhma Evropou a Odysseus.

Unikátní možnost zhlédnout představení reprezentující různé oblasti současného japonského loutkářství nabízí podle Hory účast čtyř japonských souborů. Festival uvede také nová představení loutkářů ze Španělska, Belgie či Polska. Prestižní je pro festival zasedání výboru nejstarší profesní divadelní organizace - Světové unie loutkového divadla UNIMA. O doprovodný program se postará například spojení Skupovy Plzně a Slow marketu, který se zaměřuje na prezentaci řemeslných a designových tvůrců. V sobotu si na nádvoří pivovaru návštěvníci mohou s loutkáři vyzkoušet výrobu plstěných prstových maňásků nebo autorských zápisníčků, zúčastnit se loutkářských dílen a zhlédnout pohádky.

Skupova Plzeň připomene také výročí loutkářů spojených s Plzní - 130 let od narození Josefa Skupy a 65 let od jeho úmrtí, 110 let od narození Jiřího Trnky, 160 let od narození Karla Nováka, v jehož Loutkovém divadle Feriálních osad Skupa začínal dráhu loutkáře, a 135 let od narození loutkáře a tvůrce loutky Hurvínka Gustava Noska. Letos také slaví 110 let nejstarší loutkářský časopis na světě Loutkář, Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU vznikla před 70 lety, Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi před 50 lety a festival Skupova Plzeň měl první ročník před 55 lety.