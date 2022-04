V Plzni začal tradiční festival česko-bavorského přátelství Treffpunkt

Plzeň - Koncertem české dechovky, projekcemi dokumentárních snímků a besedou o filmu česko-německo-ruského týmu, který dává prostor pamětníkům poválečných událostí ze Sudet a zkoumá osudy vysídlených českých Němců, začal dnes v plzeňském kulturním a kreativním areálu DEPO2015 česko-bavorský festival Treffpunkt. Až do neděle nabídne koncerty kapel nejrůznějších žánrů z obou stran hranice, filmové projekce, scénické čtení či prezentaci děl mladých tvůrců, kteří se účastnili několikatýdenních rezidenčních pobytů v sousední zemi. Plzeňský "Oktoberfest" nabízí také tradiční českou a bavorskou gastronomii, řekl ČTK manažer projektu Jindřich Jindřich.

Tradiční multižánrový festival má na programu v hudební části téměř 20 kapel z obou stran hranice, které zahrají od tradiční české dechovky, přes rock’n’roll, flétnový koncert, country, jazz až po jódlovací vystoupení, popsal Jindřich. Největším tahákem bude podle něj v sobotu večer bavorská kapela The Heimatdamisch, která kombinuje tradiční bavorskou a moderní hudbu. "Začne to jako dechovka, ale pak třeba v půlce písničky najednou přejdou do bigbítu. Je to velká show," řekl Jindřich. Plzeňskou hudební scénu budou reprezentovat například funk-jazzové uskupení Moodshake nebo country-rocková kapela 1/2Rebel.

Festival představí také díla 22 mladých umělců, kteří se za tři roky účastnili rezidenčních autorských pobytů. Své projekty představí hudebníci, výtvarníci, spisovatelé, fotografové i performeři.

V sobotu je program naplánován od 10:30 do nedělní 1:00, v neděli jsou od 10:00 do 17:00 připraveny pro děti výtvarné workshopy, divadelní představení, česko-německá jazyková animace od Tandemu, dětský koutek s česko-německou školkou, hudební vystoupení Flaškinetu a další zábava.

Nedílnou součástí česko-bavorských dnů v Plzni je také nabídka gastronomie obou zemí. "Takže určitě můžete přijít na bavorský tuplák pšeničného piva a preclík, vepřovou po bavorsku nebo třeba na sladké bavorské knedlíky germknödel.

Bavorské kulturní dny se v Plzni pořádají už několik let. V roce 2015, kdy byla Plzeň Evropským hlavním městem kultury, byla bavorsko-česká kultura a spolupráce jedním z programových bodů projektu. V roce 2015 přišlo na Bavorské dny do Plzně 20.000 lidí. Lákadlem ale bylo tehdy mimořádné představení obřího modelu draka chrlícího oheň z lidových slavností Skolení draka ve Furth im Waldu. V letech 2017 až 2019 se kulturní dny odehrávaly pod značkou Treffpunkt. Dnes zahájený festival je poslední akcí přeshraničního společného projektu pod názvem "kultur|kontakt|kreativ", který od léta 2019 organizovaly společnost Plzeň 2015, město Řezno a Centrum Bavaria Bohemia. Projekt podpořila dotací EU. Akce se vždy konala v Plzni i v Řeznu.