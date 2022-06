V Plzni začal dvakrát odložený festival Metalfest, poprvé je delší, čtyřdenní

Plzeň - V Plzni začal 11. ročník mezinárodního metalového festivalu Metalfest Open Air. Kvůli pandemii koronaviru se v minulých dvou letech nekonal. Letos poprvé se přehlídka všech druhů nejtvrdší metalové hudby rozšířila ze tří na čtyři dny. Zahraje většina kapel, které měly vystoupit už ve zrušeném ročníku 2020. Metalfest je po pauze vynucené pandemií koronaviru prvním velkým mezinárodním hudebním festivalem v Česku, řekl ČTK Jiří Daron z pořadatelské agentury Pragokoncert Bohemia.

"Festival Metalfest je poprvé čtyřdenní, je to mezinárodní událost, kde vystoupí 35 kapel z celého světa, jsou tady fanoušci z 25 zemí je to po třech letech největší akce. Je to návrat pro nás všechny do normálního pracovního života," řekl Daron. Podle něj 90 procent vstupenek na letošní ročník koupili fanoušci metalu už od roku 2019 do března 2020 před vypuknutím pandemie koronaviru. V poledne na začátek festivalu bylo v amfiteátru vedle zoo kolem 5000 fanoušků a další přijížděli, řekl Daron. K mání jsou stále permanentky i jednodenní vstupenky.

Po dlouhé době, kdy se kvůli koronaviru nemohly podobné akce konat, se podle Darona na Metalfest nesmírně těšili pořadatelé, fanoušci i samotné kapely. "Muzikanti na tom byli úplně stejně, taky nemohli koncertovat a některé kapely se i během tříletého zákazu rozpadly. Máme případ dvou kapel, které měly přijet na Metalfest, ale které nepřežily covidovou dobu a rozpadly se - z Holandska Delain a ze Švédska Follow The Cipher," popsal Daron.

Metalfest podle něj nabídne nejen špičkovou metalovou muziku, kapely si připravily i působivé jevištní produkce. "Každý den je jeden headliner, který bude mít doslova audiovizuální show, tedy nejen super hudební zážitek, ale i krásně ztvárněnou scénu doplněnou o pyrotechniku a ohně. Hned první takové vystoupení je německá trashmetalová legenda Kreator, které jsme pomáhali v Česku připravovat a dávat dohromady pódiovou produkci a efekty po stránce pyrotechnické a ohňové. Je to velkolepá podívaná hned na první den," popsal Daron.

Hvězdou pátečního dne bude večerní koncert folkmetalové švýcarské skupiny Eluveitie, která zaplní pódium mnoha muzikanty i s historickými nástroji. Ani u ní nebudou chybět ohně a pyrotechnické efekty. V sobotu je vrcholem programu heavymetalová kapela z Německa Running Wild. "Ta opravdu vystupuje jen velmi vzácně, alba vydává pravidelně, ale na turné nebo na vystoupení jezdí opravdu jen velmi málo. Bude to za 20 let jejich druhé vystoupení pro Českou republiku," řekl Daron. A hvězdou posledního dne festivalu bude v neděli večer symfonicmetalová kapela z Nizozemska Within Temptation se zpěvačkou Sharon den Adel, kterou si fanoušci Metalfestu mohli poslechnout v roce 2017 při společném vystoupení se zpěvačkou Tarjou Turunenovou.

Program Metalfestu začal dnes v poledne, v dalších dnech hraje první kapela od 10:30, poslední vystoupení hlavních hvězd je každý den mezi 21:30 a 23:00.