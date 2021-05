V Plzni vyvinuli novou technologii na separaci plastů

Plzeň - V plzeňském výzkumném centru RICE Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity (ZČU) vyvinuli unikátní technologii na separaci plastů až s 99procentní čistotou. Právě na čistotě vstupního materiálu, účinnosti separace i recyklace závisí kvalita druhotného zpracování plastů. Technologie je založena na principu elektrostatické separace, řekl dnes ČTK Jiří Kuthan z RICE. Projekt finančně podpořilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Podporuje principy cirkulární ekonomiky.

Kvalitně separovaný plast je možné podle Kuthana opakovaně využít, a šetřit tak zdroje. "Náš separátor, který zajistí dostatečnou čistotu materiálu pro jeho druhotné zpracování, využívá toho, že každý druh plastu se třením nabíjí jinak, a získává tak odlišný náboj. Plastová drť se vsype mezi elektrody, na které je připojeno vysoké napětí, a podle svého náboje jsou částice plastu buď přitahovány, nebo odpuzovány, a elektrody je tak roztřídí do košů," popsal Kuthan zjednodušeně elektrostatickou separaci.

Samotná separace začíná přesným dávkováním suché plastové drtě o rozměrech jeden až osm milimetrů. Vzduchový dopravník, který zároveň slouží k nabíjení drtě, přivádí materiál do cyklonu, odkud putuje přes usměrňovač do třídicí komory. "V dopravníku i cyklonu dochází k takzvanému triboelektrickému jevu, kdy se částice třou o sebe i stěny dopravníkové trubky a dochází k jejich nabíjení. Následně procházejí silným elektrickým polem tvořeným elektrodami," řekl Kuthan. Separace materiálu se odehrává právě mezi dvěma vysokonapěťovými elektrodami. Pomocí usměrňovacích kolektorů je pak separovaný materiál ukládán do sběrných košů. Separovat lze takto jakékoliv směsi materiálů, které jsou od sebe dostatečně vzdáleny. Technologie byla úspěšně ověřena v poloprovozu pro směsi různých plastů.

Celý proces je energeticky nenáročný, příkon vysokonapěťové části separátoru je v jednotkách wattů. Výhodou je také to, že nabíjení se děje kontinuálně. Součástí zařízení je software pro simulaci a optimalizaci nastavení separátoru a jeho řízení. Program umožňuje kontrolu a ovládání zařízení v průběhu separace a výrazně usnadňuje jeho obsluhu. Separátor je variabilní a umožňuje recyklovat více různých směsí plastového odpadu, případně i separaci jednoho druhu plastu z různorodé směsi.

Separátor je vhodný jak pro druhotné zpracování plastových materiálů, tak pro zvýšení čistoty směsí. Experimentální data navíc ukazují, že plasty nemusí být jediná skupina materiálů, kterou lze touto technologií separovat. Uplatnění může nalézt také v zemědělství nebo při separaci nerostných surovin. ZČU teď jedná s několika subjekty o možnosti využití a prodeji licence.

Václav Prokš hj