V Plzni vystavují fotografie J. Sudka a malby J. Špaňhela s tématem sv. Víta

Plzeň - Západočeská galerie v Plzni zahájila ve své síni "13" výstavu Josef Sudek - Jakub Špaňhel: Zažít zjevení. Díla fotografa Sudka a malíře Špaňhela spojuje téma pražské katedrály sv. Víta. Cyklus fotografií Josefa Sudka - Svatý Vít je vystaven v takto ucelené podobě poprvé, a to až do 6. února, řekla ČTK mluvčí galerie Gabriela Darebná.

Jde o legendární soubor fotografií z rozestavěného chrámu sv. Víta v kontrastu maleb významného současného výtvarníka Jakuba Špaňhela, což podle ní rozehrává fantastickou hru světla a stínu. Katedrála se stala pro oba umělce dlouhodobou inspirací a tématem, k němuž se často vraceli a snažili se zachytit prožitek v chrámu,který je symbolem české národní identity.

"Výstava, která celá stojí na vizuálním zážitku, ukazuje, jak se dá dvěma odlišnými médii ztvárnit sakrální prostor. Je postavena na vizuálním zážitku, je to výstava pro radost. Nepotřebuje složitý výklad, její rámec je jednoduchý a koncept krystalicky čistý," řekla ČTK autorka Helena Musilová. Expozice je doprovázena texty katolického spisovatele Jaroslava Durycha, které byly v albu Sudkových snímků vydaném v roce 1928. Novodobé kontrastní texty jsou od současného brněnského spisovatele Jana Němce.

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha se podle Musilové stavěla průběžně od poloviny 14. století a dokončena byla v roce 1929. Sudek, který dostal zakázku dostavbu dokumentovat, do ní vstupuje v roce 1924 a je uchvácen. "Zažil jsem zjevení," uvedl tehdy. Paprsky slunečního svitu podle něj procházely prostorem s rozvířeným prachem a vytvářely fantastickou hru světla a stínů. Sudek, který si vedle oficiálních snímků na zakázku fotil také pro sebe,vytvořil během dvou let soubor fotografií, které zahrnují jak pohledy do hlavní lodi, tak řadu detailů.

Celkem 31 fotografií z 20. až 40. let minulého století je z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Dvě třetiny, které jsou hodně osobní, jsou podle Musilové vystavené vůbec poprvé. "Jde o věci, které nejsou vytvořeny na zakázku," řekla. Právě ty později fascinovaly malíře Jakuba Špaňhela, který od roku 2002, od své diplomové práce na AVU věnované právě sv. Vítu, fotí kostelní interiéry," řekla Musilová. Sedm z 12 pláten namaloval pro výstavu v Plzni. "Josef Sudek je můj zamilovaný autor," řekl malíř. Dodal, že by se výhledově mohla výstava zopakovat a rozšířit o velké obrazy katedrál.

Autorem architektonického řešení výstavy je fotograf Jaroslav Bárta, jehož záměrem bylo spolu s Musilovou oba autory propojit a nechat komunikovat téměř 100 let staré fotografie se současnými malbami. "Fascinuje mě jejich schopnost zachytit světlo a neuvěřitelně silnou emoci, která je s tímto jedinečným místem spojena. Čas jako by neexistoval a obsahoval to vše v jednom momentu - zjevení posvátného prostřednictvím světla a stínu," dodala Musilová.