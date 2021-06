V Plzni unikly chemikálie, dva lidé zemřeli, dva jsou ve vážném stavu

Plzeň - V Plzni - Skvrňanech unikly dnes dopoledne nebezpečné látky v areálu firmy, která se zabývá zpracováním tekutých průmyslových kalů, dva lidé zemřeli. Únik zasáhl sedm lidí, tři odešli z objektu sami, čtyři museli záchranáři resuscitovat, dva z nich pak v nemocnici zemřeli. Obyvatelé v okolí ohroženi nebyli. Chemikálie na bázi síry unikly ve vysokých koncentracích ve firmě SUEZ, její generální ředitel Zdeněk Horsák ve vyjádření zaslaném ČTK uvedl, že firma spolupracuje s policií a musí co nejrychleji zjistit, co přesně se na místě odehrálo. Vyjádřil lítost v souvislosti se zasaženými zaměstnanci, firma se snaží co nejrychleji kontaktovat rodiny dvou zemřelých a nabídnout jim pomoc.

Plyny unikly uvnitř budovy v areálu firmy. Obyvatelé v okolí únik neohrozil, přesto jim hasiči preventivně doporučili, aby nevětrali, řekl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Na místo přijeli hasiči z laboratoře v Třemošné a ze všech tří plzeňských stanic. "Jedná se o únik siřičitanů a sirovodíků ve vysokých koncentracích dovnitř budovy. Žádná nebezpečná látka, která vyvíjí nebezpečný plyn, se nedostala do kanalizace," řekl Poncar. Hasiči také prohledávali objekt, jestli v něm nejsou ještě další lidé. Podle mluvčího také s technology řešili, jak zamezit dalšímu vývinu nebezpečných látek a jak následně nebezpečný odpad likvidovat.

Video: Únik plynů z čističky v Plzni

18.06.2021, 15:00, autor: HZS Plzeň, zdroj: PR

"Do FN Plzeň byly přivezeny čtyři osoby v souvislosti s únikem jedovatých látek. Dva pacienti bohužel zemřeli. Další dva pacienti jsou nyní v intenzivní péči a jejich zdravotní stav je velmi vážný," řekla ČTK Jana Šimůnková z oddělení pro komunikaci s veřejností plzeňské fakultní nemocnice. Záchranáři dostali oznámení o čtyřech lidech v bezvědomí v prostorách firmy v 10:50. Na místě podle mluvčí záchranné služby Márie Svobodové zasahovali tři lékaři a pět sanitek. Záchranáři vyhlásili hromadné postižení osob. Zasažení byli muži ve věku 40 až 60 let. Mluvčí firmy SUEZ Kateřina Kodadová dopolední únik nebezpečných látek na bázi síry do jedné z provozních budov v čistírně odpadních vod v Plzni-Skvrňanech potvrdila. "Přímo v budově byli v ten okamžik čtyři naši zaměstnanci. Dva z nich záchranáři resuscitovali a převezli je do plzeňské nemocnice, moc bychom si přáli, aby byli v pořádku. Bohužel musím také potvrdit, že zemřeli dva naši kolegové, kteří v čistírně pracovali," uvedla. Zdůraznila, že nikdo z obyvatel okolních domů kolem čistírny nebyl ohrožen a žádná nebezpečná látka se ani nedostala do kanalizace. Ředitel společnosti instruoval všechny kolegy, aby maximálně spolupracovali s policisty. "Je naprosto nepřijatelné, aby se taková událost ještě někdy zopakovala, musíme teď co nejrychleji zjistit, co se přesně se na místě odehrálo," uvedl v prohlášení Horsák. Poděkoval zároveň za rychlé nasazení všem záchranářům. Firma SUEZ Česká republika je podle firemních webových stránek součástí skupiny SUEZ. V Česku působí v odpadovém hospodářství, ve vodárenství a v řešení pro úpravu pitné vody a odpadních vod. Ve využívání odpadů spolupracuje s průmyslovými podniky, městy a obcemi, sektorem služeb, s velkými i malými firmami. Ročně firma využije 145.000 tun odpadu, uvádí na svých stránkách.