V Plzni skončily Slavnosti svobody, on-line vysílání sledovalo 50.000 lidí

Plzeň - V Plzni vyvrcholily čtyřdenní Slavnosti svobody jako připomínka 76. výročí osvobození Plzně americkou armádou. Vzhledem k protiepidemickým opatřením nahradilo letos tradiční program v ulicích města on-line vysílání studia z Měšťanské besedy. Celkem 15 hodin živého přenosu přineslo vzpomínky veteránů, dokumenty věnované osvobození nebo přenosy pietních aktů. On-line vysílání sledovalo téměř 50.000 lidí, informovala ČTK mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.

"Venkovní program byl letos kvůli pandemickým opatřením omezený, přesto se za výstavou vojenské techniky vydali Plzeňané v hojném počtu. Atraktivní se staly přelety historických i současných letadel americké armády," uvedla Barborková.

Nad Plzní dnes během hodiny prolétly historické stroje Pilatus a dva letouny Harvard. Armáda České republiky nasadila záchranářský vrtulník Sokol a americkou armádu zastoupil vojenský čtyřmotorový turbovrtulový transportní letoun C 130 Hercules. Nad městem měly přeletět také stíhací letouny Gripen české armády. Nakonec to ale nebylo možné kvůli provozní závadě při startu jednoho letounu. ČTK to sdělila vedoucí oddělení komunikace s veřejností Generálního štábu Armády ČR Magdalena Dvořáková. Letoun se podařilo opravit až po plánované době průletu.

Na čtyřech lokalitách v centru města si mohli lidé prohlédnout historickou vojenskou techniku nebo ukázku výzbroje a výstroje současné americké armády v podání klubu JTF Raiders. Největší pozornosti se podle mluvčí magistrátu těšily na náměstí Republiky maketa legendární stíhačky Spitfire a v České republice jediný pojízdný tank Sherman M4., nejznámější americký tank ze druhé světové války.

Součástí programu byly i projekce v autokině DEPO2015, které navštívily téměř dvě stovky diváků. Do muzea Patton Memorial Pilsen, které mohlo otevřít v omezeném režimu znovu po delší době kvůli protikoronavirovým opatřením, zavítaly stovky návštěvníků, uvedla mluvčí.

Při závěrečném slovu primátor Martin Baxa (ODS) uvedl, že veteráni, kteří se letošních oslav zúčastnili alespoň on-line, přislíbili, že příští rok přijedou do Plzně. "Velmi si přeji, abychom příští rok už mohli opět nabídnout slavnosti ve velkém, včetně konvoje historických vozidel, pietních aktů s účastí veřejnosti a s možností volně bez omezení se procházet ulicemi a potkávat naše osvoboditele tváří v tvář," řekl primátor.