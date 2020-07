V Plzni se rozloučili s Čišovským, dorazili i Horváth či Straka

Plzeň - Desítky lidí se v Plzni přišly rozloučit s fotbalistou Mariánem Čišovským, který v neděli zemřel ve 40 letech po šestiletém boji s nevyléčitelnou amyotrofní laterální sklerózou (ALS). Kromě vedení a hráčů Viktorie nechyběli ani bývalý trenér Západočechů Miroslav Koubek, někdejší spoluhráči Pavel Horváth, Martin Fillo a Václav Procházka či majitel hokejové Plzně Martin Straka.

"Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naším Mariánem. Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary, kterými se snažili zmírnit náš žal," uvedla v prohlášení vdova Martina Čišovská. "Srdečně děkujeme každému za tichou vzpomínku na Mariána. Velké díky patří fotbalovému klubu Viktoria Plzeň. Zároveň bych chtěla poprosit média o respektování našeho soukromí."

Na přání rodiny neměli novináři do obřadní síně přístup. Dovnitř se kvůli vyčerpané kapacitě nedostali ani fanoušci, proto před síní byla umístěna plachta s podobiznou Čišovského v plzeňském dresu a nápisem "Navždy v našich srdcích". Před začátkem obřadu k ní lidé pokládali květiny a zapalovali svíčky. Další improvizované pietní místo vzniklo už v neděli u stadionu ve Štruncových sadech v prostorách brány borců s několika fotografiemi a dresy Čišovského.

Plzeňští fotbalisté uctili jeho památku v nedělním ligovém duelu 3. kola nadstavbové skupiny o titul. V zápase proti Spartě měl každý hráč Viktorie na zádech místo své jmenovky příjmení někdejšího slovenského obránce.

Čišovský do Plzně přišel před devíti lety z rumunského Temešváru, předtím získal tři tituly na Slovensku. Za Viktorii odehrál v lize 64 zápasů a vstřelil 12 branek. Dvakrát se s ní představil v základní skupině Ligy mistrů. Nastupoval i za slovenský národní tým, v jehož dresu si připsal 15 startů. S reprezentací do 21 let se zúčastnil olympijských her v Sydney 2000.

Soutěžní zápas Čišovský naposledy odehrál v březnu 2014. Poté podstoupil operaci kolena, po níž se ještě pokoušel rozehrát s plzeňskou juniorkou, další plány ale zhatila zákeřná nemoc. Jako aktivní hráč získal Čišovský s Plzní titul v roce 2013. V době dalších ligových triumfů Západočeši jeho číslo 28 stále vedli na soupisce a měl i svou skříňku v kabině.

Čišovský bojoval s ALS, která způsobuje degeneraci a ztrátu buněk centrální nervové soustavy. Mozek tudíž není schopen ovládat většinu svalů a pacient je paralyzován.

"Marián byl skvělý hráč. Ačkoliv hrál v obraně, hrál stopera, dával strašně moc gólů. Byl to ofenzivní hráč a hlavně to byl velký bojovník. Tak si ho budeme všichni pamatovat. Pro nás všechny je to obrovský vzor tím, že když se dozvěděl diagnózu, do posledního dne bojoval. To je to motto, které tady s námi zůstane a je to motto i pro všechny, kteří bojují s jakoukoliv nemocí," řekl novinářům tiskový mluvčí Viktorie Václav Hanzlík.

Nevyloučil, že Plzeň ještě Čišovského nějakým způsobem uctí. "Teď jsme hlavně chtěli podpořit Mariánovu rodinu a pomoci s přípravou posledního rozloučení. Jsou to věci, ke kterým se určitě v následujících dnech vrátíme, ale teď na to nebyl úplně prostor. Troufnu si říct, že něco v tom duchu určitě ještě připravíme," prohlásil Hanzlík.