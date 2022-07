V Plzni se po dvou letech znovu otevřela pivnice Na Spilce na nádvoří Prazdroje

Plzeň - V Plzni se po dvou letech znovu otevřela pivnice Na Spilce na nádvoří Plzeňského Prazdroje. Jde o hospodu s 250 místy, která byla ještě v roce 2019 před pandemií koronaviru největší pivnicí v ČR. Po 17 letech, kdy ji provozoval místní podnikatel, ji převzal zpět největší český pivovar. Do úprav investoval téměř 20 milionů Kč. ČTK to řekl manažer rozvoje Petr Starý. Hospoda letos oslaví 30 let existence, a to 5. října na výročí první várky piva Pilsner Urquell, které se uvařilo před 180 lety.

Areál pivovaru patří mezi nejoblíbenější turistické atrakce v ČR. V roce 2019 jej navštívilo 840.000 turistů. Restaurace v bývalém kvasném sklepě, která se více propojí s prohlídkovými trasami Pilsner Urquell a Gambrinus, se zmenšila. Pivovar otevřel jen její pravou polovinu, levá pro 300 lidí bude sloužit pro objednané akce a je od pivnice zvukově oddělená. "Návštěvníci si spolu s prohlídkou pivovaru mohou zarezervovat stůl v hospodě," řekl manažer turismu Rudolf Šlehofer.

Nejnákladnější částí půlroční rekonstrukce byly podle Starého kuchyně a zázemí. "Výčep se přesunul do středu sálu. Hosté tak mohou ze všech míst sledovat umění výčepních," řekl mluvčí Prazdroje Zdeněk Kovář. Menu stojí na specialitách z piva. "Snažím se pivo využívat, kde to jen jde - do omáček, základů, marinád, ale i do koláčů či buchet. Skvěle funguje třeba v pivním guláši z vepřových líček," řekl nový šéfkuchař Lukáš Holý, který pracoval v cizině, hlavně v Londýně, a vařil i pro českého prezidenta. Kuchyně využívá také chmel, slad, kvasnice, mladinu i mláto.

"Koncept se jídlem zásadně změnil. Surovina je jiná, spoléháme na deset až dvacet lokálních sedláků a všechno si vyrábíme. Chleba si pečeme, kečupy a další si děláme. V hospodách by mělo být kuchařské řemeslo. Ne že něco koupím v krámu a dám to hostům na talíř," uvedl Starý. V nabídce je třeba vepřový bok, uzená ryba, talián, morkové kosti, polévky, guláš a řízek.

Pivovar, který restauraci převzal, chce mít podle Starého gastronomii reagující na aktuální trendy. Spilku obsluhuje 25 až 30 lidí, má jich být 45. "Největší obavu jsem měl ze shánění kuchařů. Ale i díky Lukášovi Holému máme hodně silný dvanáctičlenný tým," řekl.

Čepovaná piva jsou, stejně jako jídla, také lokální, plzeňská - Pilsner Urquell, půllitr za 55 korun, Gambrinus a Proud. Podle Starého pokryjí celé chuťové spektrum. "Nemáme tady ani našeho Kozla a Radegast, protože se vyrábějí daleko," řekl.

Hospoda nebude prioritně zaměřená na cizince, které tam dříve vozily autobusy cestovních kanceláří. "Mění se i skladba návštěvníků pivovaru. Je stále víc individuálních turistů," uvedl. Pivovar doufá, že místní tam začnou chodit na obědy a večeře. Jídla kopírují ceny na plzeňském gastronomickém trhu. Restaurace by si měla na sebe vydělat, pivovar ji nebude dotovat.