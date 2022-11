V Plzni se dnes bude jednat o případné stavbě továrny Volkswagenu v Líních

Plzeň - O případné stavbě továrny Volkswagenu (VW) na výrobu baterií do elektromobilů v lokalitě záložního armádního letiště Líně u Plzně se dnes bude jednat v Plzni. Setkání organizuje Hospodářská komora ČR, za níž se zúčastní její předseda Vladimír Dlouhý, a Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji. Pozváni byli zástupci, firem, kraje, obcí i ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) a vrcholní představitelé Škody Auto. Zástupci regionu si stěžují na nedostatek informací k projektu, Český svaz letectví (ČsSL) je proti bourání letiště, na příští týden svolal do Líní protest.

Volkswagen by chtěl o umístění továrny rozhodnout do konce roku. Ve hře je ještě lokalita v Maďarsku a Polsku. Případná výstavba by mohla začít ve třetím čtvrtletí roku 2024 a továrna by mohla vyrábět v roce 2027. Počítá se s postupným vytvořením více než 4000 kvalifikovaných pracovních míst. Hodnota továrny má být 120 miliard korun.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je gigafactory projekt, který má zásadní význam pro konkurenceschopnost ČR. Je to projekt, který umožňuje zachování a restrukturalizaci automobilového průmyslu, na kterém je velmi významně postavena česká ekonomika, řekl Fiala v úterý před odletem z klimatické konference OSN v Egyptě. Podle něj vláda jedná o dvou projektech továren, vedle Volkswagenu je ve hře i gigafactory s korejským partnerem, v obou případech jde o lokalitu letiště Líně u Plzně.

Vláda na konci října oznámila, že nechá vytvořit studii o dopadech projektu na region, jehož zástupci mají proti plánům vlády námitky.