Plzeň - V plzeňském DEPO2015 budou v pátek vyhlášeni vítězové 27. ročníku hudební ankety Žebřík. Rozhoduje o nich hlasováním veřejnost, nominace jsou v devíti kategoriích. Šest nominací získala po lednovém hlasování zhruba 10.000 fanoušků kapela Lucie, tři zpěvák Tomáš Klus. Šanci na originální bronzové a žulové ceny od sochaře Václava Česáka mají ještě Barbora Poláková, Marpo, Monkey Business, Mydy Rabycad a Thom Artway, kteří získali shodně po dvou nominacích, řekl novinářům ředitel Hudebních cen Žebřík Jaroslav Hudec, zakladatel ankety.

Vstupenky na šestihodinovou show, která začne v 19:00, jsou ještě k dostání.

Moderátory večera budou Iva Pazderková a Jakub Kohák, zahrají skupiny Divokej Bill, která na Žebříku ještě nikdy nevystoupila, Tomáš Klus a Mydy Rabycad. "Vůbec poprvé přivítáme Vladimíra Mišíka, který zahraje se svou kapelou největší hity. A dokonce tady oslaví své 72. narozeniny, které má právě 8. března," řekl Hudec. Po dlouhé době podle něj vystoupí také "znovuzrozená" kapela Gaia Mesiah.

"Účast na vyhlášení přislíbili všichni první tři nominovaní (v každé kategorii). Do poslední chvíle ale nevíme, zda dorazí, protože programy těchto osobností jsou hodně nabité," uvedl Hudec. Interpreti podle něj vycházejí Žebříku hodně vstříc, i když mají jiné plány.

O cenách rozhodují fanoušci, kteří hlasovali celý leden na www.anketazebrik.cz. V každé kategorii vzešlo pět nominovaných. Druhé kolo od 1. do 28. února určilo pořadí na prvních třech oceňovaných místech. Kromě výše uvedených nominovaných bodovali ještě Dymytry, Hentai Corporation, Support Lesbiens, Mandrage, Ewa Farna, Kapitán Demo, Portless & Imodium, Dan Bárta, Marek Ztracený, Miro Žbirka, Aneta Langerová, Anna K. a Lenny. Objevem roku mohou být Czech It, Eliška Rusková, Emma Drobná, Mikolas Josef a The Silver Spoons.

"Žebřík je specifický. Je to hodně velkej mejdan. Interpreti se tu dají hodně dohromady s publikem. Fanoušci se potkávají na různých místech toho nádhernýho prostoru. Žebřík sdružuje lidi, kteří poctivě objíždějí různé koncerty, a dost často to nejsou ti skalní fanoušci jednoho interpreta, ale jsou to fandové hudby," řekl Tomáš Klus.

"Máme hodně nacvičeno, jsme hodně našláplý. Vybereme největší fláky, aby to byla jízda. Žebřík je absolutní bomba pro kapely, které nejsou tak provařený," řekl Václav Bláha z kapely Divokej Bill. Ta vystoupí podle Hudce jako poslední a může hrát "jak dlouho chce". Po půlnoci ještě bude několikahodinová after party s hvězdami Žebříku. "Loni jsme nic nevydali, ale teď se chystáme na další desku, takže Žebřík budeme brát jako loučení s těmi nejstaršími písněmi, které budeme muset z repertoáru brzy vypustit, řekla Žofie Dařbujánová z Mydy Rabycad.

Organizátorem ankety je magazín iREPORT.