V Plzni přibylo dalších 20 kamenů zmizelých připomínajících oběti holokaustu

Plzeň - Dvacet dalších kamenů zmizelých, které připomínají oběti nacistické perzekuce, přibylo dnes do chodníků na osmi místech v Plzni. Ve městě je po dnešku takových kamenů 77. Kromě 15 kamenů připomínajících židovské oběti holokaustu se město k mezinárodnímu projektu dnes poprvé připojilo i s pěti kameny věnovanými plzeňským Romům, kteří byli za války odsunuti do koncentračního tábora v Letech u Písku, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Eva Barborková.

Kameny, o které se má "zakopnout", takzvané Stolpersteine, mají přimět kolemjdoucí, zastavit se a vzpomenout si na oběti nacistického režimu. Nacházejí se před domy, v nichž tito lidé žili před násilným sestěhováním a deportací do koncentračních nebo vyhlazovacích táborů. Přímo z Plzně odjelo v lednu 1942 ve třech transportech 2613 židovských mužů, žen a dětí. Konce války se dožilo pouze 209 z nich. Deportace Romů z Plzně do tábora v Letech probíhaly od 3. srpna 1942. Tábor v Letech fungoval tři roky, během nichž jím prošla velká část Romů žijících na území Čech. Zemřelo v něm celkem 327 lidí a další stovky Romů z Let skončily v Osvětimi.

První kameny zmizelých se v plzeňských ulicích objevily v roce 2012. Do mezinárodního projektu, jehož autorem je německý výtvarník Gunter Demnig, se podle magistrátu zapojilo 26 evropských zemí. V 1800 městech a obcích bylo do letošního června položeno téměř 90.000 Stolpersteine.

"Je to způsob, jak připomenout šoa (holokaust) nejenom v tom obecném smyslu, ale i zcela konkrétně k našim spoluobčanům, kteří se stali obětí této tragické události během druhé světové války. Ten letošní ročník je výjimečný i tím, že v prostoru Zastávky v Doudlevcích si připomeneme i oběti romského holokaustu," řekl primátor Martin Baxa (ODS). Nové kameny v Přeštické ulici jsou věnované dospělým i dětem z romských rodin Janečkovových a Serynkových, kteří zahynuli v táboře v Letech.

Roma Josefa Serynka, za války působícího na Vysočině a přezdívaného "černý partyzán", město letos in memoriam ocenilo prestižní Cenou 1. června. "On jediný přežil, členové jeho rodiny se stali obětí holokaustu," připomněl Baxa.

Kameny zmizelých jsou dlažební kostky s mosazným povrchem, do něhož je vyryto jméno, rok narození, rok deportace a místo úmrtí oběti holokaustu. Ode dneška nové kameny připomínají například na Palackého náměstí obchodníka s cukrovinkami Rudolfa Perelese, jeho druhou ženu Annu a dvě děti, kteří zahynuli v koncentračním táboře Izbica. Na Klatovské třídě jsou nové kameny před domem továrníka Zikmunda Friedlera a jeho ženy Emilie. Další kameny připomínají rodiny Friedlerových a Kleinových či lékaře Theodora Eisnera. Poprvé se dnes pamětní kameny z centrálního obvodu rozšířily i do prvního obvodu, aby před dvěma domy připomněly osud významných rodů továrníků Krausových a Hanákových.