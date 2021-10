V Plzni pokřtili knihu o Davidu Limberském, hovoří v ní také o svých průšvizích

Křest knihy fotbalisty Davida Limberského Byla to jízda, 20. října 2021 v Plzni.Zleva spoluautoři knihy Ervín Schulz a Zdeněk Soukup, manželka Davida Limberského, David Limberský a Adolf Šádek.

Křest knihy fotbalisty Davida Limberského Byla to jízda, 20. října 2021 v Plzni.Zleva spoluautoři knihy Ervín Schulz a Zdeněk Soukup, manželka Davida Limberského, David Limberský a Adolf Šádek.

Plzeň - Plzeňští sportovní novináři Ervín Schulz a Zdeněk Soukup pokřtili autobiografii Davida Limberského, bývalého reprezentanta, ikony plzeňského klubu FC Viktoria a jednoho z nejkontroverznějších českých fotbalistů. V knize Byla to jízda osmatřicetiletý sportovec, který dnes hraje za třetiligové Domažlice, otevřeně hovoří o fotbalových úspěších i o řadě svých veřejně diskutovaných průšvihů, ale hodně také o dětství a rodině.

Limberský, plzeňský rodák, který hrál na Viktorce od šesti let, chápe klub jako rodinu. Klub zpočátku nebyl z upřímné zpovědi nadšený, a i když už byla kniha půldruhého roku hotová, čekalo se, až hráč ukončí kariéru.

"Myslím, že je tam 95 procent toho, co jsem chtěl říct. Je to hodně otevřená zpověď. Vyloženě se asi nevyhýbám žádnému tématu, takže je tam všechno," řekl ČTK Limberský.

Nediví se klubu, že chtěl knihu vydat až po konci kariéry. "David se snažil, aby to bylo čtivé a zajímavé, aby každá kapitola měla nějakou hloubku, odkaz a zamyšlení nebo přiznání. Je čtivá pro každou věkovou kategorii," řekla manželka Lenka.

"To, že kniha bude, se rozhodlo na podzim sezony 2017/18, což byla paradoxně sezona, kdy měla Viktorka zatím poslední titul. Po dvou letech byl připravený první výtisk, pak se to na 1,5 roku zaseklo a po konci kariéry se letos na jaře vše dodělávalo," řekl Schulz, který s kolegou zpracovával přes 30 hodin materiálu z diktafonu a desítky hodin seděli u počítače a v archivech.

Podle Schulze byl Limberský hodně otevřený, a jestli ho chtěl někdo chránit, tak to byla jeho žena, která chtěla některé průšvihy tlumit. "Ale David řekl, že ne, že chce, aby to tam bylo," dodal. Limberský se do knihy ponořil, vzal ji za svoji a předem se ptal, jaká témata se budou probírat.

"Určitě byl velký talent, který to dokazoval už od malička. Byl typ, který chtěl vyhrávat. Pro fotbal je to hodně důležité, nejen o tom mluvit, ale dokázat to na hřišti. Byl to jeden z mých nejoblíbenějších fotbalistů," řekl jeho trenér v dorostu i v mužích Zdeněk Michálek.

Podle něj Limberský určitě měl na to hrát v zahraničí, ale v Plzni dokázal, co umí, a lidé ho měli rádi. "Mrzí mě, že když teď nehraje, tak se nemám moc na co koukat," uvedl Michálek. Podle současného asistenta trenéra Marka Bakoše byl Limberský vždy energický, fotbalový, technický, velká osobnost. "A takové v kabině chybí," řekl.

Odchod do prestižní italské ligy v 19 letech byl podle Limberského špatně načasovaný, tehdy na to nebyl nachystaný. "Nelituji toho. Jsem rád, že jsem svou kariéru spojil s Viktorií. Deset let jsme tady byli evropský klub, takže jsem rád, že jsem si za něj zahrál," uvedl.

Ještě po Euru 2012 měl dobré nabídky, ale Plzeň ho nepustila. Pět titulů v Plzni během osmi let chápe jako pohádku. Podle něj měli hráči od klubu super podmínky, skvělého trenéra, v kabině byla mimořádná parta, která spolu trávila hodně času, což se přenášelo i na hřiště.

Na hřišti vždy budil vášně. Spartu, kde má Limberský kvůli provokacím asi nejvíce nepřátel, teď trénuje Pavel Vrba, pod jehož taktovkou prožil v Plzni zlatou éru. Označuje ho jako svého trenéra číslo jedna, druhého tátu a moc mu přeje další úspěchy.

Vyhazov z klubu mu podle zpovědi hrozil jen po nehodě v Praze v září 2015, kdy řídil auto pod vlivem alkoholu. Tehdy ho nejvíce podpořila současná manželka. Průšvih ho zocelil. Pokud by se ale na hřišti sesypal, zřejmě by po sezoně odešel. Pár dní poté v Příbrami dal po dlouhé době gól za Viktorku a na oslavu točil imaginárním volantem. Tehdy byl označen za provokatéra bez skrupulí.

V Domažlicích je spokojený, život bez fotbalu si zatím neumí představit. "Uvidíme, co bude po sezoně. Za jiné kluby už asi určitě hrát nebudu," uvedl. Klub trénuje jeho nejlepší kamarád a podle Limberského je tam skvělá parta. "Myslím, že jsem mezi ně zapadl, rozumíme si a já jsem tam šťastný. Trénují méněkrát, ale ty tréninky jsou dlouhé, takže mě to plně uspokojuje," řekl.

V Plzni se hovoří o tom, že se stane funkcionářem Viktorie. "Uvidíme. Necháváme to otevřené, se šéfem (Adolfem Šádkem) máme nějakou dohodu, ale rozhodně netlačíme na pilu, takže pohoda. Nabídka je, až my dva si řekneme, takže nabídka je furt ve vzduchu," dodal.