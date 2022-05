V Plzni pokračují Slavnosti svobody, končí v neděli, jsou tam tisíce lidí

Plzeň - V Plzni dnes třetím dnem pokračují Slavnosti svobody, potrvají do neděle. V ulicích jsou tisíce lidí, včetně cizinců. Nejvíce návštěvníků prochází dobové vojenské kempy v sadech pod centrálním náměstím a v lokalitě U Ježíška, v níž jsou tábory Kombinovaného oddílu, letců RAF a WAAF (Ženských pomocných leteckých sborů). Lidi láká hlavně replika britského stíhacího letadla Spitfire v měřítku 1:1, zjistila ČTK na místě.

Děti chodí zejména po stezce Thank you, boys! Má pět stanovišť a děti na ní určují jména všech tří amerických a dvou belgických veteránů, kteří ještě letos, a to ve věku 97 a 98 let, Plzeň navštívili. Seznamují se s jejich příběhy, po získání všech razítek dostanou odměnu. "Přemluvil jsem mamku, abych je mohl večer vidět," uvedl osmiletý Jan Hanzlík. Všichni veteráni budou, podobně jako ve čtvrtek a v pátek, na pietních aktech a v neděli pojedou v džípech na Konvoji svobody. Dnes budou od 20:00 na slavnostním večeru Thank you, boys!

U Ježíska se představuje eplika nejúspěšnějšího spojeneckého bojového letounu Spitfire, který nadšenci ze Spolku letecké historie Czech Spitfire Club sestavovali od prvního nápadu pět let. Je vyroben podle originálního plánu. "Dali jsme do toho přes dva miliony korun a přes 5000 hodin práce, podílelo se na tom i deset firem," uvedl Zdeněk Sadecký ze spolku. Na křídlo makety se dá stoupnout, vrtule se točí, na rozdíl od originálu má elektromotor.

Více než 20 dílů přivezlo do Plzně nákladní auto s přívěsem. Jde o kopii letounu z roku 1944 československého pilota Otty Smika pokládaného za letecké eso. Ve světě je podle Sadeckého 130 až 150 provozuschopných spitfirů, na obchodech s letadly se dají sehnat za více než 100 milionů Kč, roční údržba stojí miliony. "V kontinentální Evropě jich moc není a na leteckých dnech k vidění nejsou. A že by měl někdo takovou kopii jalo my, tak o tom nevím," řekl. Podle něj je škoda, že více než 30 let od listopadu nemá skupina letců z RAF muzeum. Největší expozice RAF v ČR vzniká ve Větrném Jeníkově, už částečně funguje.

Čechů a Slováků bylo v RAF zhruba 2500 a létalo jich 1600. "Britové měli letadla, ale neměli piloty. Kdyby jim Poláci, naši, Kanaďané, Američané a Australané nepomohli, tak bylo klidně možné, že by se Hitler do Británie mohl vylodit, což by ovlivnilo další průběh války. Nebylo by odkud udělat invazi do Normandie, zkomplikovalo by to zásobování (spojeneckých) armád z USA," řekl Sadecký. Bitva o Británii byla podle něj zlomovým okamžikem, kdy Hitler poprvé prohrál a začaly se mu drolit plány. "A na tom se podíleli naši piloti, kteří byli motivovaní, špičkově vycvičení, byli to vlastenci a skvělé charaktery. V naší historii je to světlý bod a my těch světlých bodů až tolik nemáme," uvedl.

Hodně navštěvovaná je také naplno otevřená nová expozice muzea Patton Memorial Pilsen, která byla dokončená v červnu 2019, ale poslední dva roky se kvůli pandemii otevírala minimálně. Podle Ivana Rollingera z muzea má plochu 200 m2. "Hlavní jsou dary veteránů, které jsme získali za spoustu let provozu, a artefakty jako části letadel a vojenské techniky, které jsou spojené s příběhy konkrétních událostí v západních Čechách," uvedl.

"Nová expozice byla udělána svépomocí z letitých sbírek a hlavně na základě výběru a práce s tématem. Dnes je pojatá edukativně, takže když přijde škola nebo jakákoli veřejnost, tak vidí ucelenou expozici let konce války až do současnosti, a to včetně Slavností svobody," uvedl Rollinger. Podle něj je muzeum tématem jediné svého druhu v ČR. "Prakticky tu nemá konkurenci. Jsou tu jen muzea k jednotlivým událostem, třeba v Nepomuku, kde byl sestřelený americký bombardér," uvedl.