V Plzni pokračovaly Bleší trhy, návštěvnost i počet trhovců menší než dřív

Plzeň - Návštěvnost Bleších trhů v Plzni na Slovanech i počet trhovců byly dnes menší než dřív. Prodejci i organizátoři přitom počítali spíše s tím, že lidé po zrušení adventních trhů na náměstí přijdou nakupovat vánoční dárky. Prodejci nabízejí celou škálu zboží od nepotřebných věcí z domácnosti přes starožitnosti po potraviny, často za nízké ceny. Organizátoři a prodejci si to podle zjištění ČTK vysvětlují tím, že lidé nevědí, zda se trhy vůbec mohou konat, a navíc mají hluboko do kapsy, protože se obávají zdražení energií, potravin a dalších služeb. Trhy se konají celoročně každou sobotu a neděli.

"V neděli, která byla vždy silnější než sobota, chodí na trhy nejvíce cizinci, kteří tu pracují, hlavně Ukrajinci, Bulhaři a Rumuni, kteří dnes také převažovali. Čechů je hodně málo. Ale celkově je to dnes slabé," uvedla prodavačka použitých oděvů dovezených z Německa a Británie.

Na trzích dnes byly k dostání nejvíce použité věci z bytů, garáží a půd. Šlo hlavně o oblečení, elektroniku od notebooků po staré magnetofony, porcelán, knihy, DVD, audio- i videokazety, ale také nářadí, levnější potraviny s nižší trvanlivostí včetně ovoce, zeleniny a vajíček. Pult si může prodejce pronajmout za 150 korun na den, vstupné je 15 korun za osobu.

"Mně to nevadí, že tu je poloprázdno. Jsou tu kámoši, chodím sem sice prodávat, ale hlavně si povídat," uvedl prodejce nádobí.

"Dnes to bylo slabší. Lidi se bojí covidu a taky toho zdražení," uvedl jeden z organizátorů Petr Komorous, který se svou kolegyní trhy pořádá už od roku 1995, na Slovanech na bývalém fotbalovém hřišti už 11 let. V sobotu přišlo 300 lidí, což bylo podle něj ve sněhu úspěšné. Podle Komorouse také už tolik nechodí movitější Češi. Víc jich přijde v sobotu, cizinci hlavně v neděli.

"Polovina jsou stále stejní prodejci, z 80 procent Češi. Se svým zbožím přijíždějí už v pět ráno, první kupující přijdou o hodinu déle," uvedl Komorous. Všechno použité se může prodávat bez živnostenského listu, na nové zboží, kterého je tak 15 procent, ho mít musí. Podle něj se prodejem na "blešáku" nikdo neuživí, spíše to berou jako doplněk a hlavně jako sociální kontakt. "Letošní podzim je slabší. Lidi, co nechtějí do davu, tak kvůli covidu nepřijdou, s tím ale nic neuděláme. V běžných letech by byla dnes, kdy je docela dobré počasí, úžasná návštěvnost," dodal.

Nejvíc lidí chodí podle Komorouse v běžných "necovidových" letech od dubna do června a potom v říjnu a listopadu. "Kupují tu i letos vánoční dárky, ale už ne v takové míře jako dřív," uvedl.

Trhovci ze zrušených adventních trhů se na Bleší trhy nepřesunuli žádní, podle Komorouse tam chodí úplně jiná sorta lidí než na plzeňský "blešák". "Tady se etabluje spíš sociálně slabší skupina Čechů a k tomu přijdou cizinci, kteří od pondělka do soboty pracují. Oni se přes týden nevidí a tady se sejdou, dají si buřta, projdou si to, komunikují spolu a mají tu nedělní schůzovní místo," uvedl. Podle Komorouse se vždy před koncem roku sortiment mění, od léta se nově rozjel prodej vyřazené lehce poškozené elektroniky z e-shopů.