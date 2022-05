V Plzni na Radbuze začal oficiálně sloužit vodácký minikanál u vodní elektrárny

Plzeň - U výpusti malé vodní elektrárny na řece Radbuze v Plzni - Doudlevcích začal dnes oficiálně fungovat vodácký minikanál. Na několika desítkách metrů umožní jízdu ve zpětných proudech, vlnách, vlnoválci či mezi brankami. Kanál připravili vodáci ze spolku Divoká voda Sulkov, kteří primárně usilují o vybudování plnohodnotného vodáckého kanálu u Sulkova za Plzní. Minikanál v Doudlevcích má být testovacím modelem, kde si chce spolek otestovat nejen zájem vodáků, ale také technická řešení pro připravovaný kanál v Sulkově, řekla dnes ČTK Irena Helusová ze spolku.

Doudlevecký kanál má sloužit jako dočasná testovací trať. Je sice mnohem kratší než budoucí uvažovaný kanál v Sulkově, šířku a hloubku má ale stejnou. Ve výpusti z vodní elektrárny je dřevěné plato s přestavitelným spádem, průtok vody v kanále lze regulovat od šesti do deseti metrů krychlových vody za sekundu, a tím zvyšovat nebo snižovat náročnost. V kanálu jsou použité překážky Rapid Blocks, které byly původně určené pro olympijský slalomový kanál v Tokiu. Počítá se s tím, že ve všední dny bude moci být kanál v provozu v kuse hodinu až hodinu a půl odpoledne, o víkendu hodinu dopoledne a hodinu odpoledne, podle množství vody. Členové spolku mají jeho užívání zdarma, ostatní veřejnost za 50 korun.

Dosud musí vodáci z Plzně a okolí jezdit podle Helusové trénovat do Českých Budějovic nebo třeba do Roudnice na Labem, blíž cvičný kanál není. Proto nadšenci už řadu let plánují výstavbu kanálu poblíž Plzně. V čele projektu je Jakub Helus, podle něhož je posledním vhodným místem v okolí města jezírko u Sulkova mezi dálnicí D5, domažlickým přivaděčem a solární elektrárnou. "Cílem projektu je vybudovat zázemí pro všechny vodáky amatéry i profesionály, pro sportovní či turistické oddíly, skauty, širokou veřejnost a ve vyhrazených hodinách pro výcvik hasičů a záchranářů," uvádí spolek na svých stránkách.

Nový terén s divokou vodou by chtěli vodáci postavit do několika let. Spolek se chce pokusit na stavbu získat dotace, náklady mohou být v desítkách milionů korun. Mělo by jít o kanál o délce asi 350 metrů a s převýšením kolem tří metrů. Má mít různé stupně obtížnosti pro trénink i závody slalomu, sjezdu a raftingu, ale i pro jízdu na paddleboardech nebo pro takzvaný freestyle. Horní část by nabídla obtížnou trasu pro zkušené vodáky, střední část má mít nižší obtížnost a spodní část bude nejsnadnější pro děti či začátečníky. Průtok vody by bylo možné regulovat mezi osmi a 12 metry krychlovými vody za sekundu. Kanál s divokou vodu má být umístěný nad jezírkem, voda se do něj bude čerpat výkonnými čerpadly díky podzemní čerpací stanici napájené ze sousední solární elektrárny. Kanálem se pak voda po pár minutách vrátí zpět do jezírka. Pokud by se ukázalo, že je o kanál zájem, mohl by se v další etapě vybudovat ještě jeden kanál s vysokou obtížností a dobudovat také okolní zázemí areálu.