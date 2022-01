V Plzni mají chytré lampy, jež při detekci pohybu zesílí svit

Plzeň - Částkovu ulici v plzeňské čtvrti Slovany a přilehlý park Chvojkovy lomy osvětlují nově inteligentní lampy. Jsou vybavené pohybovými čidly a když detekují pohyb například chodce nebo běžce, dočasně zesílí svit na víc než 80 procent svého výkonu. Inteligentní osvětlení přispěje k lepší bezpečnosti na veřejných místech a dokáže uspořit až 60 procent energie, řekl dnes novinářům při představení pilotního projektu radní pro Smart Cities a podporu podnikání Vlastimil Gola (ANO)

Veřejné osvětlení má v Plzni na starosti městská organizace Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP). Slovany jsou prvním místem ve městě, kde se novinka zkouší. "Ve Chvojkových lomech bylo zmodernizováno 30 svítidel, v Částkově ulici pak 28 sloupů veřejného osvětlení," řekl Gola. Plzeň podle něj platí ročně za elektřinu pro veřejné osvětlení kolem 40 milionů korun. Pokud by se inteligentní lampy osvědčily a rozšířily se víc po městě, jejich úspornost by se příznivě promítla do nákladů města za elektřinu.

"Nové osvětlení funguje v rámci dispečinku, který vzdáleně řídí celou lokalitu a má systém pod dohledem. Ovládat lze ale každé svítidlo zvlášť. Pokud nebude v místech potřeba svítit, svítivost lamp se sníží na přibližně 40 procent, kdyby bylo potřeba, dokážeme každou lampu vzdáleně rozsvítit na sto procent," uvedl vedoucí veřejného osvětlení PMDP Josef Smolík.

Světla jsou osazená modulem, který umožňuje řízení a monitorování svítidel a zároveň lampy propojuje do datové bezdrátové sítě, řekl výrobce použitého osvětlení Radek Pechman ze společnosti ILLUM. Tato datová síť může přenášet nejen údaje pro řízení osvětlení, ale například i pro chytré kamerové systémy. Do vzniklé sítě město nechalo připojit novou automatickou stanici, která měří prachové částice, atmosférický tlak nebo hodnoty ozónu, oxidu dusičitého, oxidu uhličitého a dalších. Data z ní se přenesou na úřední desku magistrátu a do systému meteorologických stanic. Plzeň je podle Pechmana jedno z prvních měst v Česku, které inteligentní osvětlení zkouší.