V Plzni končí čtyřdenní Slavnosti svobody

Plzeň - V Plzni dnes končí čtyřdenní Slavnosti svobody, 77. oslavy konce druhé světové války. Vojenská historická vozidla vyjedou v 11:00 ze Sukovy ulice na Borech. V Konvoji svobody (Convoy of Liberty) pojedou na džípech a na tanku Sherman veteráni ve věku 97 a 98 let, tři američtí a dva belgičtí. Předpokládaný dojezd konvoje je ve 12:30 na náměstí Republiky, kde se budou moci lidé s veterány osobně pozdravit. V konvoji pojede po Klatovské třídě až na náměstí asi 250 kusů dobové vojenské techniky.

Po uplynulých dvou letech pandemie koronaviru, kdy byl program zúžen hlavně na on-line přenosy, se oslavy uskutečnily v plnohodnotné formě. "Jsou tu opravdu desetitisíce lidí v ulicích. I hodně cizinců, překvapilo nás dost Francouzů, jsou tu samozřejmě také Ukrajinci," řekla vedoucí marketingu města Jana Komišová. Na večerní slavnosti v sobotu večer se podle ní sešlo na náměstí přes 3000 lidí. Poslouchali swing, tancovali a na velkoplošné obrazovce sledovali dobové fotografie desítek amerických osvoboditelů, k nimž byly namluveny jejich vzpomínkové příběhy.

Všichni veteráni byli přítomni na všech hlavních akcí a jezdili i do okolních měst a vesnic. Nejvíce návštěvníků slavností procházelo dobové vojenské kempy v Křižíkových sadech a U Ježíška a zájem byl také o scénu u muzea Patton Memorial Pilsen. Lidé korzují, užívají si to, řekla Komišová. Na centrálním náměstí bude až do nedělního večera hudební program.