V Plzni hořel patrový dům, hasiči ještě dnes strhnou štít

Plzeň - V Plzni dnes hořel patrový dům poblíž centra na začátku Lochotínské ulice za Rooseveltovým, dříve Saským mostem. Oheň hasiči zlikvidovali. Střecha a krov budovy na začátku Lochotínské ulice za Rooseveltovým mostem, dříve Saským mostem, vzplály dnes kolem 10:30. Hasiči povolali bagr ze Zbiroha a po dohodě s památkáři ještě dnes strhnou štít budovy. ČTK to řekl před 13:00 mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Lehce zraněni byli dva hasiči, jeden skončil v nemocnici. Policie evakuovala lidi z přilehlých budov.

"Už to jen kontrolujeme, občas se po kontrole termokamerou prolije nějaké horké místo. Už se z toho ani nekouří, je to téměř zlikvidované," uvedl Poncar. Hasiči povolali speciální vojenský stroj UDS ze záchranného útvaru ze Zbiroha, který bude strhávat štít budovy. Nepůjde zřejmě o celou štítovou zeď, ale jen o horní prohořelou část. "Budeme to dělat my, ještě dnes, a pak budeme ještě řešit co dál," řekl mluvčí. Lochotínská ulice k zoo a ke Kauflandu bude uzavřená až do stržení štítu a vyčištění místa. Předběžná škoda bude nejméně jeden milion korun, příčina zatím stanovená nebyla.

"Dvě osoby byly lehce zraněné," uvedl mluvčí záchranné služby Vítězslav Sladký. Dva lidi z domu vyvedli policisté před příjezdem hasičů, podle informací ČTK šlo o bezdomovce, kteří ve zchátralé části domu často pobývají. Oba jsou v pořádku.

Plameny zasáhly podkroví a půdu, propadly se stropy. Podle Poncara je budova zřejmě obývaná, ale není jasné, zda legálně.

Na místě byly desítky záchranářů. "Evakuovali jsme dvě osoby a další z přilehlých budov," řekla krajská policejní mluvčí Dagmar Brožová. Policisté zajistili okolí domu a přilehlé ulice. Kriminalisté na místě zjišťovali příčinu a okolnosti požáru.