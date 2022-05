V Plzni budou do neděle 77. oslavy konce války, mají přijet desetitisíce lidí

Plzeň - V Plzni dnes začínají oslavy 77. výročí konce války. Na Slavnosti svobody, které potrvají do neděle 8. května, přijedou tři američtí a dva belgičtí veteráni, kteří v roce 1945 osvobozovali město. Plzeň je jediné město v Evropě, které každoročně organizuje tak velkolepé slavnosti s účastí amerických veteránů, obdobné jsou jen na vyloďovacích plážích v Normandii, řekla ČTK městská radní Veronika Jilichová Nová (ODS).

Slavnosti, které očekávají opět desetitisíce návštěvníků z ČR i z ciziny, nabídnou dobové vojenské kempy a jízdu vojenské techniky Convoy of Liberty s 200 vozy. Hlavní vzpomínkový akt bude v pátek 6. května od 16:00 u památníku Díky, Ameriko! Doprovodí jej přelet dobových letounů, například Hawker Hurricane, který se v Plzni na oslavách představí poprvé.

Velkou událostí je sobotní slavnostní večer na náměstí, nazvaný Thank you, boys! v režii Michala Cabana. "Je to hlavně nové v tom, že vidíme, jak počty veteránů ubývají. Ale ubývají i vzpomínky lidí, kteří to zažili, i pamětníků v Plzni. A my potřebujeme tohle téma zdvihnout a ukázat na příbězích, že musíme hájit svobodu, vzpomínky a tu dobu dál prezentovat. A o to by se ten komponovaný večer měl pokusit," uvedla Jilichová Nová.

S veterány se budou moci lidé osobně setkat v sobotu na plzeňském náměstí po slavnostním večeru i po nedělním dojezdu konvoje.

Největší změnou proti tradičním rokům je přesun části vojensko-historického programu z nyní rekonstruovaného parku za obchodním centrem Plaza do sadového okruhu kolem centrálního náměstí. V nové lokalitě U Ježíška poblíž nádraží se představí Kombinovaný oddíl reprezentující odkaz Československé samostatné obrněné brigády s účastníky z Nizozemska, Británie a Slovenska s dobovou technikou. Zázemí tam má mít také tábor RAF a WAAF (Ženské pomocné letecké sbory), v jehož blízkosti se instaluje replika stíhacího letadla Spitfire v měřítku 1:1. Armádní střelecký stadion v Lobzích bude prezentovat vzdušné i pozemní síly a speciální složky Armády ČR.

Na dnešním úvodním programu je od 10:00 položení květin u Památníku 2. pěší divize na Chodském náměstí, o hodinu později pak v Husově ulici u Památníku 16. obrněné divize a Památníku vojákům bojujícím na západní frontě a v 16:00 pak bude stejný pietní akt na náměstí Míru u památníků bojovníků a obětí světových válek, padlých členů aeroklubu a Plzeňanů v květnovém povstání 1945.

Program je na www.slavnostisvobody.cz.