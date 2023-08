V Plzni bude pokračovat soud s Berbrem a spol., rozhodne o dohodách o vině

Plzeň - U plzeňského okresního soudu bude příští týden pokračovat soudní jednání s bývalým místopředsedou Fotbalové asociace ČR Romanem Berbrem, který s dalšími lidmi čelí obžalobě za korupci při ovlivňování fotbalových zápasů. Soud bude mimo jiné rozhodovat o dohodách o vině a trestu, které se státním zástupcem uzavřeli čtyři obžalovaní. Soud, který začal 17. dubna, byl původně naplánovaný do 7. prosince, nyní v rozpisu přibylo dalších 28 dní až do června 2024, zjistila ČTK z databáze soudních jednání.

Soud byl původně naplánován na 45 jednacích dní, do začátku prázdnin se jich uskutečnilo 14, jeden den bylo jednání zrušeno. Soudce Vladimír Žák ČTK řekl, že letos se zřejmě případ nepodaří uzavřít, nemusí se ale ani využít všechny nově zapsané termíny v příštím roce. "Jsou to preventivně zapsané termíny, kdy by se mohlo jednání konat. Neznamená to, že na každý z těch nových dnů je už stanovený program. Musíme koordinovat termíny mnoha lidí - státního zástupce, obhájců, kteří mají i jiné případy. Proto jsme dopředu blokovali další termíny," řekl.

Rozsáhlá obžaloba na celkem 21 lidí z fotbalového prostředí a FC Slavoj Vyšehrad zmiňuje 70 svědků, přímo k soudu jich bylo původně předvoláno 11, část už vypovídala, přibyli ale další předvolaní svědci, takže je jich podle soudce zatím asi 20. Další svědky ale mohou navrhnout obhájci. Hodně času v dokazování může zabrat i přehrávání odposlechů.

V prvním zářijovém termínu se bude soud věnovat uzavřeným dohodám. "Ve věci jsem uzavřel dohody o vině a trestu celkem se čtyřmi obviněnými. Co se navržených trestů týče, mohu obecně uvést, že se jedná o kombinace podmíněných trestů odnětí svobody, peněžitých trestů a případně též trestů zákazů činnosti," sdělil ČTK státní zástupce Jan Scholle. Tyto čtyři případy se z celé kauzy vyjmou k samostatnému projednání. Podle Žáka by to mohlo být zřejmě 5. a 6. září. Soud s ostatními obžalovanými bude pokračovat v týdnu od 18. září.

Podle obžaloby stál Berbr v čele organizované skupiny, která se v letech 2019 a 2020 podílela na zmanipulování deseti zápasů třetí a druhé ligy. Berbra státní zástupce viní z toho, že využíval svého dominantního postavení ve FAČR a ovlivňoval nasazování rozhodčích na utkání Slavoje Vyšehrad podle požadavků tehdejšího sportovního ředitele klubu Romana Rogoze. Vybraní sudí a delegáti, ale i jeden hráč a funkcionář konkurenčních klubů pak za úplatek pomáhali Vyšehradu k výhře, říká obžaloba.

Soud dosud vyslechl všechny obžalované a osm svědků a provedl některé listinné důkazy. Berbr vinu rozhodně odmítl, stejně jako většina obžalovaných. Přijetí úplatků za ovlivnění několika zápasů přiznal bývalý sudí Tomáš Grímm, který je rovněž jedním z hlavních obžalovaných. Jako spolupracující obžalovaný uzavřel se státním zástupcem ještě před začátkem soudu dohodu o vině a trestu.

Vinu přiznal také bývalý rozhodčí Marek Janoch a bývalý hráč a funkcionář Michal Káník. Nikdo z nich ale u soudu nepotvrdil tvrzení obžaloby, že Berbr byl v čele organizované zločinecké organizace, což je nejvážnější část obžaloby. Berbrovi hrozí až dvanáctileté vězení. Další obžalovaný Petr Tarkovský přiznal, že se podílel na převodu peněz, aniž by řešil důvod a podrobnosti transakce. Berbr se totiž navíc s dalšími lidmi zodpovídá i ze zpronevěry za vyvedení peněz z Plzeňského krajského fotbalového svazu prostřednictvím fiktivních faktur.