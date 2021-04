V Plzni a Olomouci se hraje fotbalový pohár, částečně i s fanoušky

Praha - Dnes vpodvečer se rozhodne o prvním finalistovi domácího fotbalového poháru. Plzeň přivítá Teplice a bude chtít potvrdit roli jasného favorita i jarní zlepšení. V druhém utkání MOL Cupu nastoupí lídr ligové tabulky pražská Slavia v dohrávce čtvrtfinále v Olomouci. Vítěz se za týden představí na hřišti Sparty. Oba dnešní zápasy budou prvními po částečném návratu fanoušků do hledišť.

Plzeň před týdnem v lize vyhrála v Teplicích 1:0 a v úvodním vzájemném duelu v této sezoně doma Severočechy deklasovala 7:0. Viktoria už 13 soutěžních zápasů za sebou neprohrála, v nejvyšší soutěži však nadále figuruje mimo elitní čtyřku na pátém místě. MOL Cup je tak pro ni velmi důležitý i proto, že si z něj může zajistit start v evropských pohárech.

"Bude to velký zápas, který nám může přinést další velký zápas. Jsme kousek od finále a těšíme se. Máme k Teplicím respekt. Jejich hráči jsou nepříjemní, chtějí hrát fotbal. My budeme hrát svou hru, vytvářet si šance. Věřím, že budeme i střílet góly a semifinále zvládneme," řekl asistent plzeňského trenéra Marek Bakoš.

Zatímco Viktoria v lize hraje o pohárové příčky, Teplice bojují o záchranu. Severočeši už sedm kol nevyhráli, o víkendu ale v dlouhém oslabení vydřeli bezbrankovou remízu v Brně. Plzeň si zahraje semifinále poháru podruhé za sebou, zato Tepličtí se představí mezi nejlepší čtyřkou poprvé od sezony 2014/15.

"Snažili jsme se zregenerovat hned po zápase s Brnem a pak už jsme se co nejlépe a nejrychleji připravovali na Plzeň. Nejsme sice favoriti, ale rozhodně neprodáme kůži lacino," uvedl teplický trenér Radim Kučera.

Slavii chybí bod ke třetímu ligovému titulu po sobě. Červenobílí chtějí vyhrát i pohár a zopakovat double, na který dosáhli předloni. Vršovičtí na Hané zvítězili v jediném z posledních 11 soutěžních zápasů.

"Jedeme do prostředí, kde Slavia nemá v poslední době moc dobrou bilanci, musíme být obezřetní. Olomouc hraje v lize doma proti favorizovaným týmům velice dobře. Ale nejedeme tam s jiným cílem, než že to chceme zvládnout a postoupit," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Sigmě se v poslední době doma výsledkově nedaří. Naposledy na Andrově stadionu prohrála s Ostravou 0:2 a pětkrát za sebou tam nezvítězila. "Prohra s Baníkem nás mrzela, ale už se připravujeme na Slavii. Věřím, že se nám uzdraví někdo z těch kluků, co byli mimo. Dáme do hry typy, které budou hodně běhat. Se Slavií to bude o běhání, rychlosti. Uděláme maximum a porveme se o postup," řekl olomoucký trenér Radoslav Látal.

Zápas na Hané začne dnes ve 14:00. Slavia dohrává čtvrtfinále později kvůli účasti v Evropské lize. Duel Plzně s Olomoucí má výkop v 17:00. Semifinále mezi Spartou a vítězem utkání Olomouc - Slavia je na programu příští středu od 17:30.