Rokycany - V Plzeňském kraji jsou dva zájmoví chovatelé velkých kočkovitých šelem. Chov pum a lvů v Rokycanech je nepovolený, povolené zařízení ve vhodných podmínkách má muž v Čejkovech na Klatovsku. ČTK to dnes řekl ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat z Krajské veterinární správy v Plzni Richard Bílý. Počty chovatelů v ČR podle něj spíše přibývají, jde o módní záležitost.

"V Rokycanech je to u panelových domů," uvedl Bílý. Chovatel má lvy na zahradě. Podle Bílého nesplňuje parametry doporučené k chovu, například kvůli tomu, že lvi nesmí být chováni samostatně, protože je to smečkové zvíře a soliterní chov je může stresovat. "A tak si (chovatel), opět bez povolení, pořídil k té první další lvici," řekl. Lvice ale na sebe útočily, takže nové zvíře je teď vedle pum. Prostorově je to hodně na hraně, ale majitel to tam přestavuje, řekl.

Prostory na zahradě jsou nezkolaudované. "Město vede (správní) řízení o odstranění staveb a zároveň o dodatečném povolení stavby," uvedl Bílý. Veterinářům volá řada lidí a ptá se jich, kdy s tím něco udělají. "Že tam lvice řvou od tří od rána, že se tam bojí děti, že běhají na dvorku," řekl Bílý. Dodal, že zatím neutekly ven, ale klec je zrezivělá a může povolit. Úřady ani veterináři si s tím nedokážou poradit.

Chovatel tvrdí, že dostal šelmy k Vánocům. "Ale nejsou v ideálních podmínkách a šťastné," uvedl Bílý. Pokud by mu město po nařízení veterinářů lvy odebralo, nikdo, ani zoo, by je podle něj nechtěl. "Kříženec perského lva je geneticky bezcenný, nejde ho dát do záchranného programu," řekl. Jeho chov ale stojí denně stovky korun, na což zoo nemá peníze navíc.

Podle Bílého bylo zejména loňské zabíjení tygrů a nelegální obchod s nimi jedním z důvodů, proč chce ministerstvo zemědělství zpřísnit podmínky pro chov velkých šelem. Má se také zřídit státní karanténa, kam by se zvířata, pokud nebude mít jejich chovatel povolení nebo je bude týrat, umisťovala. Připravuje se zpřísňující novela zákona na ochranu zvířat proti týrání a vyhláška. "Dnes to stavíme na doporučení ústřední komise na ochranu zvířat proti týrání, kde jsou dané minimální standardy pro zájmové chovy volně žijících zvířat," uvedl Bílý. Ministerstvo chce, aby to bylo lépe vymahatelné. "Lev, tygr i puma nejsou vhodní pro zájmový chov, nejsou to domácí miláčkové. Jsou to druhy volně žijících divokých zvířat, některá před vyhynutím. A mělo by jim být poskytováno prostředí přiměřené jejich původnímu," uvedl Bílý. Podobně je to také s daňky a jeleny na zahradě, kde jsou šťastnější ovce nebo kozy.

Podle Bílého už třeba Slovensko zájmový chov výrazně zpřísnilo. V ČR zatím platí 25 metrů čtverečních na ubikaci a 50 metrů čtverečních na výběh, což Slovensko zvedlo na 300 metrů čtverečních. "Má se to novelizovat podle nich," řekl. Chovatel lva bude muset mít velký výběh například na statku na samotě s kamennou zdí. "Aby se mohla zvířata proběhnout, lézt po stromech a nikoho neohrožovat. Ale v Rokycanech na sídlišti, tak to asi ne," dodal.