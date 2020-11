V Plzeňském kraji budou vládnout STAN + Piráti s ODS + TOP 09

Plzeň - Plzeňský kraj povedou v následujícím období STAN + Piráti s ODS + TOP 09. Koaliční smlouvu mají podepsat ve středu. Ve 45členném zastupitelstvu budou mít 25 křesel. "Po dnešním jednání jsme se přiblížili hranici stoprocentní jistoty," řekl ČTK bývalý hejtman, lídr a vyjednavač za STAN Josef Bernard. STAN s Piráty budou mít čtyři z devíti křesel radních, ODS a TOP 09 bude mít v radě pět míst včetně hejtmana.

"Také personálie už jsou definitivní," uvedl Bernard. Hejtmankou bude Ilona Mauritzová, jednička krajské kandidátky ODS, poslankyně a zastupitelka města Plzně. Má mít v gesci zdravotnictví. Bernard bude jejím prvním náměstkem, jenž bude mít na starosti regionální rozvoj a životní prostředí a fondy EU. STAN získá náměstka pro dopravu, Piráti sociální věci a digitalizaci spolu s IT.

ODS bude mít dále náměstka pro ekonomiku, majetek a investice, kterým bude Pavel Karpíšek, senátor za ODS a starosta Vejprnic u Plzně. Funkci hodlá vykonávat jako neuvolněný. Radním pro školství a sport bude Rudolf Salvetr, starosta Klatov, druhého největšího města v plzeňském regionu, oblast turistiky a podnikání bude řídit Marcela Krejsová, dosavadní náměstkyně pro ekonomiku a po odchodu Josefa Bernarda i pověřená hejtmanka. TOP 09 bude mít radního pro kulturu a památkovou péči, jímž se stane Marek Ženíšek.

"Dnes jsme doladili programové priority a některé právnické formulace. Odcházíme s tím, že je to definitivní verze, kterou si ještě musíme (všechny strany) projednat ve stranických orgánech. A pokud budou takto odsouhlaseny, tak ve středu opravdu můžeme podepsal koaliční smlouvu," uvedl Karpíšek. Podle informací ČTK by to mělo být v 18:00. Ustavující schůze nového zastupitelstva bude ve čtvrtek 12. listopadu od 10:00.

ANO získalo ve volbách 12 mandátů, druhá ODS má 11 křesel, STAN a Piráti mají shodně po sedmi křeslech. SPD a ČSSD mají po třech zastupitelích, KSČM dva. Ještě před volbami vytvořila koalici ODS s TOP 09, po sečtení volebních výsledků se pak spojili STAN a Piráti.

Strany se dohodly na tom, že zruší všechny komise a naopak zvednou počet výborů, jichž bude 15. STAN a Piráti budou předsedat osmi z nich, řekl hlavní vyjednavač za Piráty Rudolf Špoták. Podle něj to tak bude transparentnější a pro veřejnost přístupnější, protože všechny výstupy výborů jdou přímo do zastupitelstva. "Výborů bude o něco více než dosud, ale zatímco dříve měly 17 členů, tak my jsme se dohodli, že jich budou mít pouze 11," uvedl Karpíšek. Méně lidí ve výborech má přinést efektivitu.

"Piráti nám připomněli, že existuje kodex zastupitele Plzeňského kraje, s nímž se samozřejmě všichni seznámíme. Já už jsem navrhován do rady jako neuvolněný náměstek," uvedl senátor Karpíšek. V kodexu podle něj je, že se kumulace funkcí musí vypořádat do jednoho roku. "Ilona Mauritzová už před volbami avizovala, že pokud bude zvolena hejtmankou, tak v žádném případě nebude znovu kandidovat do Sněmovny," dodal.