V plzeňském Boleveckém rybníku chybí kvůli suchu skoro metr vody

Plzeň - V největším a rekreačně nejvíc využívaném rybníku plzeňské rybniční soustavy, Boleveckém rybníku, chybí kvůli suchu do přelivu už 94 centimetrů vody. To je nejvíc za poslední zhruba půlstoletí a vedry hladina dál klesá. Šance na zlepšení zatím moc není. Přítok je suchý, rybník už nedoplňují spodní vody. Poslední zima ani letošní deště se téměř neprojevily. Město nechává zpracovat studii, která má navrhnout řešení, jak vodní stav zlepšit, řekli dnes ČTK hydrobiolog Jindřich Duras a Richard Havelka z městské organizace Správa veřejného statku města Plzně.

"Někdy začátkem 60. let minulého století byl rybník vypuštěný a opravoval se a pak několik let natékal, od té doby v něm tak málo vody jako teď nikdy nebylo," řekl Duras. Dvěma spojeným rybníkům, které mají dohromady v normálním stavu objem skoro milion metrů krychlových vody, chybí nyní podle Havelky zhruba 350.000 metrů krychlových vody. Přibližně stejné množství vody chybí dohromady i v dalších rybnících soustavy, které mají také podstavy. Podle Durase může v Boleveckém rybníku chybět až půl milionu kubíků vody. Při horkých dnech s teplotami nad 30 stupňů Celsia se může denně odparem hladina snížit až o osm milimetrů. Jeden výškový centimetr tu představuje velmi zhruba 5000 metrů krychlových vody.

"Situace je už kritická, není kde vodu získávat. Vzhledem k tomu, jaké je sucho, při deštích všechnu vodu vsákne vyprahlé povodí a do rybníka nic nesteče. Ještě do loňska rybník doplňovala spodní voda, ale to přestalo. Muselo by pršet aspoň jeden až dva týdny, aby se povodí nasytilo," řekl Havelka. Když na jaře správci vypustili a vylovili rybník Košinář, protože měli strach, že přes léto by nedokázali kvůli hrozícímu suchu udržet ryby naživu, zvedlo jeho 50.000 kubíků vody hladinu Boleveckého rybníka jen asi o osm centimetrů.

Problém Boleveckého rybníka je v tom, že čtvrtina jeho povodí je zastavěna sídlišti a všechna voda, která na tuto plochu spadne a nevsákne se do trávy, teče do kanalizace. Přitom pouze na střechy domů naprší ročně víc vody, než kolik je v celém Boleveckém rybníce. Město spolu s odborníky hledá řešení, jak situaci zlepšit. "Doteď jsme jen zadarmo brali. Abychom situaci koncepčně řešili, každé řešení bude už jen zdlouhavé a velmi drahé," poznamenal Duras.

Spolu s akutním řešením bude muset město, které okolí Boleveckého rybníka rozvíjí jako rekreační oblast, hledat i trvalé koncepční východisko. To podle Durase spočívá hlavně v navrácení srážkové vody do povodí. Rybník ale bude potřebovat alespoň částečné doplnění stavu. Uvažovalo se například o čerpání vody z Berounky nebo o vrtu.