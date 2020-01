V plzeňské zoo se narodilo mládě šimpanze, v ČR po 17 letech

Plzeň - V plzeňské zoo se narodilo mládě šimpanze učenlivého. V České republice se ho podařilo naposledy úspěšně odchovat v roce 2003, také v Plzni, uvedl mluvčí zoo Martin Vobruba. Malá samice, která je prvním letošním přírůstkem zahrady, přišla na svět na Nový rok odpoledne. V ČR jsou odchovy šimpanzů v posledních 20 až 30 letech ojedinělé, uvedl mluvčí.

"Matkou je poprvé samice Zedonja, narozená 24. února 1994, ze zoo Arnhem v Nizozemí, která žije v Plzni od roku 2002," uvedl. Otcem je samec Bask, narozený 18. ledna 1993. První mládě se v Plzni narodilo v roce 1978, nebylo však odchováno. Jediným úspěšným odchovem je samice Bamia, narozená v roce 2003, která nyní žije ve Francii a sama už je také matkou. "Podle dostupných informací je to v tuzemsku poslední odchované mládě," řekl Vobruba. Jejím otcem je také Bask.

Celá šestičlenná skupina, v níž je pět dospělých a jedno mládě, je v pořádku. "Matka o mládě vzorně pečuje, je to čistý kojenec. Ošetřovatelé do odchovu nijak nezasahují. Je však nutné dopřát šimpanzům maximální klid a prostor pro péči o mládě v prvních dnech života," uvedl Vobruba. Proto bude v následujícím období křídlo tropického pavilonu Z s jejich expozicí pro veřejnost uzavřeno. "Žádáme veřejnost o pochopení a všechny příznivce prosíme, ať šimpanzům drží palce," dodal. Návštěvníci budou moct lidoopy opět vidět v nejbližších dnech až několika málo týdnech.

Šimpanze množily v 80. a 90. letech zoo v Ostravě a Liberci. Ne vždy odchovy dopadnou dobře, mláďata leckdy uhynou, řekl mluvčí.

Šimpanzi se podle něj mohou dožít v lidské péči věku až kolem 50 let. V plzeňské zoo zatím dosáhla nejvyššího věku, 40 let, Baskova první partnerka Zwart. Nyní tam žije samice Brigitte, které je 39 let, a loni v březnu se přestěhovala do Plzně z Walter Zoo v Gossau ve Švýcarsku. Pochází z Konga, je jednou z mála čistokrevných samic poddruhu šimpanz čego v Evropě a je již několikanásobnou matkou. Dalšími dospělými členy plzeňské tlupy jsou samice Zizwa a Maria.