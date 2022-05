V Plexis se nevyměnili muzikanti poprvé, je to v pohodě, říká Petr Hošek

Praha - Jedna z nejstarších českých punkových kapel Plexis pokračuje v činnosti. Přestože se loni psalo, že po odchodu tří členů končí, v obměněné sestavě má již do konce roku kalendář koncertů plný a chystá novou desku. "Prostě lidé odcházejí a další přicházejí. Není to první výměna členů v Plexis, takže je to v pohodě. Nová kapela má sílu a nové odhodlání. Jsem z ní strašně nadšený," řekl v rozhovoru s ČTK zakladatel Plexis Petr Hošek.

Své působení v Plexis před časem ukončili kytarista Dušan Lébl, bubeník Martin Švec a baskytarista Eda Fröhlich kvůli "odlišným představám o fungování kapely". Pětapadesátiletý Hošek, který na začátku 80. let patřil k prvním pražským punkerům a po vzoru Sida Viciouse, baskytaristy Sex Pistols, si nechal říkat "Sid", se k odchodu bývalých spoluhráčů nechce vyjadřovat. "Ať si dělají, co chtějí. Nestačil jsem se divit tomu, co jsem četl, ale naštěstí to nakonec kapelu posílilo a posunulo o kus dál," prohlásil.

Po několika změnách se sestava kapely na konci loňského roku ustálila. Aktuálně ji tvoří zpěvák a textař Hošek, Jan Nedoma (kytary), Vlasta Zahradník (baskytara) a Bakó Sándor (bicí). "V současné době jsme na turné, jedeme nejvíce koncertů, co jsme kdy měli. Pracujeme na nové desce a já mám strašně nové energie a ohromnou chuť do života. Začínáme zamlouvat koncerty na příští rok, letos máme všechny termíny plné," uvedl Hošek.

Nové album by mělo být následovníkem nahrávky Plexis s názvem Kašpar v nesnázích z roku 2017. "Ještě to musí uzrát. Přibližně na podzim bychom chtěli natočit nějaké demo snímky," podotkl Hošek. "Už máme několik věcí, které budu jako vždycky textovat. To mě baví. Námětů je kolem spousta a přísunu nové muziky se nebojím," dodal.

Skupina Plexis si v době své největší slávy zahrála jako předkapela slavných představitelů punkového hnutí včetně legendárních Ramones v pražské Lucerně. Zatímco hudební styl punk budí spíše vášně, emoce, kontroverze a občas i obecné pohoršení, Hošek s Plexis svůj svět vždy prezentoval jako jeden velký mejdan. Vypovídá o tom i jejich největší hit Svět jsou bary. V roce 1990 nahráli první album, které nese název Půlnoční rebel. Přes svou spíše veselou image si Plexis prošli i složitým obdobím drogové závislosti, o které zpívají na desce White Killer z roku 1992. Zatím poslední nahrávka Plexis s názvem Kašpar v nesnázích je z roku 2017.