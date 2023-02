V Planici začne MS v klasickém lyžování, Češi budou spoléhat na běžce

Planica (Slovinsko) - Běžci na lyžích by měli být hlavními českými tahouny na mistrovství světa v klasickém lyžování, které začne ve středu ve slovinské Planici. Šampionátu se zúčastní celkem 19 reprezentantů - devět běžců, pět skokanů a stejný počet sdruženářů. Rozdělovat se bude 24 sad medailí, mistrovství vyvrcholí 5. března mužským závodem v běhu na 50 kilometrů klasicky.

Třiačtyřicátý světový šampionát v historii otevře ve středu kvalifikace běžců, běžkyň a skokanek. První cenné kovy se rozdají o den později. Planica pořádá vrcholnou událost poprvé. Čekají se náročné podmínky a teplejší počasí. Závody by mělo navštívit 100 až 150 tisíc fanoušků. Předloni se v Oberstdorfu závodilo kvůli pandemii koronaviru před prázdnými tribunami.

Češi chtějí v běhu navázat na výkony ze Světového poháru a Tour de Ski. Hlavní nadějí je jedenáctý muž pohárového pořadí Michal Novák, v nominaci jsou také Adam Fellner i sprinteři Ondřej Černý a Luděk Šeller. Mezi ženami zabojují o úspěch Kateřina Janatová, Kateřina Razýmová, Tereza Beranová, Barbora Antošová a Adéla Nováková.

"Bylo by super, kdyby se nám povedlo bojovat o top 10. Máme na to, aby třeba dva závodníci v průběhu světového šampionátu do elitní desítky byli, což by bylo považováno za úspěch," řekl na svazovém webu reprezentační trenér Jan Franc.

Především Novák s Janatovou zatím prožívají úspěšnou sezonu. Rodák z Karlových Varů si několikrát vylepšil osobní maxima a zaujal čtvrtým místem ve sprintu na Tour de Ski. V prestižním miniseriálu obsadil jedenácté místo. Janatová pravidelně obsazuje pozice v první dvacítce a také ona zajela nejlepší výsledek ve sprintu na Tour de Ski. Ve Val Müstairu byla sedmá.

"Probíhající sezonu bych zatím hodnotil jako úspěšnou. Všichni si už ve Světovém poháru splnili cíle, které měli. A teď přichází očekávání, abychom to potvrdili i na mistrovství světa, což je to nejtěžší," uvedl Franc.

Právě ve čtvrtečních sprintech cítí Češi největší šanci. Vedle Nováka a Janatové se v rychlostní disciplíně dařilo také Beranové, která byla šestá v Beitostölenu. Po sprintech budou následovat skiatlony, týmové sprinty, individuální závody, štafety a závěrečné maratony s hromadným startem.

"Ve sprintu jsme byli stupňům vítězů nejblíž, co se týče celé sezony. Pokud se nám sejde forma sportovců a výborné lyže, věřím, že když se někdo dostane do finále, tak se tam už může stát cokoliv. Všichni jsou ale nohama na zemi, a pokud by se povedlo bojovat o nejlepší desítku, bylo by to super," přál si Franc.

V nominaci skokanů je opět Roman Koudelka, který před dvěma lety šampionát v Oberstdorfu vynechal. Vedle něj se představí Radek Rýdl, Klára Ulrichová a sestry Karolína a Anežka Indráčkovy. Náhradníkem bude Benedikt Holub.

Českou pětici v severské kombinaci tvoří Ondřej Pažout, Tomáš Portyk, Jan Vytrval, Jiří Konvalinka a Tereza Koldovská. Konvalinku čeká debut na světové scéně, nominaci si vysloužil díky šestému místu na juniorském mistrovství světa. "Planici mám rád, a pokud vyjde počasí, budou to krásné závody. Na posledním šampionátu jsem byl třináctý a čtyřiadvacátý, tak bych tyto výsledky rád vylepšil. Je to vrchol a každý se bude chtít předvést v nejlepším světle," řekl Pažout.

K favoritům patří především Norové. Lídry Světového poháru v běhu na lyžích jsou Johannes Hösflot Klaebo a Tiril Udnes Wengová. Skokanské pořadí vede Halvor Egner Granerud před Polákem Dawidem Kubackým. Nejlepším sdruženářem sezony je Rakušan Johannes Lamparter, hned za ním je ale další Nor Jens Luraas Oftebro. Ruští a běloruští sportovci byli kvůli vojenské invazi Ruska na Ukrajinu ze šampionátu vyloučeni.