V Plané se potřicáté sešla pouťová procesí z Čech a Německa

Planá (Tachovsko) - Anenskou pouť dnes v Plané na Tachovsku zahájila procesí věřících z Čech a Německa. Po staletí je zdejší kostel sv. Anny poutním místem, tradice byla přerušena po druhé světové válce po odsunu německých obyvatel. Po sametové revoluci se poutě obnovily hned v roce 1990. Dnes se tak ke společné mši sešlo asi 250 českých a německých poutníků už potřicáté. Doprovodili je biskupové Tomáš Holub z Plzně a Rudolf Voderholzer z Řezna, řekla ČTK Petra Tomášková z městského úřadu.

Německá část procesí na svou delší trasu vyrazila kolem 06:00 z Mähringu, odkud také před 30 lety, těsně po otevření hranic, vyšlo do Plané na 1000 poutníků a vyjelo 12 autobusů s věřícími. Do té doby se po desetiletí mohli na kostel přes uzavřené hraniční pásmo pouze dívat. V 50. letech minulého století si v Mähringu postavili poutní kostelík sv. Anny jako náhradu za plánský kostel a v 70. letech pak rozhlednu, odkud se koukali do Plané. "Dnes, stejně tak, jako má klíče pan farář z Plané, mají klíče i přátelé v Německu, a tak mohou do kostela sv. Anny u Plané vpustit ty, kdo o to požádají," uvedla Tomášková.

Přestože byl barokní poutní kostel na vrchu u Plané 50 let nevyužívaný, byl dobře zachovalý. V roce 1996 vznikl spolek na jeho obnovu, který má nyní 75 členů z Německa a z Čech. "Zpočátku byly v této mohutné barokní stavbě vykonány jen ty nejnutnější opravy. Při pozdějších opravách došlo i na vzácné varhany, na něž si přicházejí s potěšením zahrát špičkoví varhaníci," řekla Tomášková.

Poutníci do Plané po staletí mířili za modlitbou a také za zázračným, silně radioaktivním pramenem, který prý navracel zdraví. Vinou důlní činnosti ale pramen zanikl. Místo, kde vytékala zázračná voda již v 9. století, nyní označuje altán.

Plánská pouť nabízí vedle církevní části také koncerty, program pro děti i pouťové atrakce.