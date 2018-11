Pittsburgh (USA) - Zhruba stovka lidí se dnes sešla na pietní akci před synagogou v americkém Pittsburghu, aby si připomněla jedenáct obětí střelby v této modlitebně. Útok na židovské věřící z minulé soboty místní média označují za nejhorší antisemitský útok v amerických dějinách, informovala agentura AP.

Zhruba pětačtyřicetiminutovou bohoslužbu, jejímž cílem bylo "zahojit rány", vedl Chuck Diamond, bývalý rabín pittsburghské synagogy, v níž se útok odehrál. Shromáždění se zúčastnili židé i vyznavači jiných náboženství. Krátkou modlitbu za oběti pronesl také bývalý presbyteriánský pastor Lee Clark. Lidé stáli před synagogou v dešti, řada z nich plakala, popsala atmosféru AP.

Střelec, kterým je podle policie šestačtyřicetiletý Robert Bowers, vpadl do synagogy v Pittsburghu před týdnem v době začínající bohoslužby, volal, že "Všichni židé musí zemřít", a postřílel 11 osob ve věku od 54 do 97 let. Dalších šest lidí, včetně čtyř policistů, zranil. Sám byl několikrát postřelen a následně zatčen.

Všechny oběti byly tento týden pohřbeny; jako poslední se v pátek konal pohřeb nejstarší oběti, 97leté Rose Mallingerové.

Bowers, který byl obviněn z celkem 44 trestných činů včetně vražd a násilí z nenávisti, ve čtvrtek u soudu řekl, že se cítí být nevinen. V případě usvědčení mu hrozí trest smrti.